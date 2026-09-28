Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất tại các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Đông Cứu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (thứ 4 từ phải qua) và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra thực địa Khu tái định cư Đông Cứu 1. Ảnh: bacninh.gov.vn

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 335,33 ha, gồm 4 khu tái định cư: Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài, với tổng mức đầu tư hơn 12.046 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 đến hết tháng 12/2027.

Hiện một số khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành hoặc đạt khối lượng cao ở nhiều hạng mục quan trọng, từng bước hoàn thiện hạ tầng để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ tại một số vị trí vẫn chậm so với yêu cầu.

Tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, hạng mục san nền cơ bản hoàn thành; đường giao thông cơ bản hoàn thành phần đắp nền. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%, cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%, điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%. Đơn vị thi công đã bắt đầu vận chuyển cây xanh về trồng, đồng thời triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế và trung thế 35kV.

Khu tái định cư Đông Cứu 2 đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng các lô đất phục vụ bàn giao. Hạng mục đường giao thông đang được đẩy nhanh, cùng với một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nghiên cứu bản vẽ thi công Khu tái định cư Lương Tài. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tại Khu tái định cư Gia Bình, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC cơ bản hoàn thành san nền. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 80% đối với tuyến cống dọc, thoát nước thải khoảng 45%. Trên tổng thể khu tái định cư, giao thông đạt khoảng 30%; hệ thống thoát nước mưa và nước thải khoảng 54%; cấp nước, phòng cháy, chữa cháy khoảng 25%; cấp điện và thông tin liên lạc cùng đạt khoảng 25%.

Đối với Khu tái định cư Lương Tài, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC cơ bản hoàn thành san nền; thoát nước mưa tuyến cống dọc đạt 100%, thoát nước thải khoảng 88%. Đường giao thông đã hoàn thành phần đắp nền; các hạng mục cấp điện, cấp nước đạt khoảng 70%. Trên tổng thể khu tái định cư, nhiều hạng mục vẫn được triển khai theo từng phân khu.

Theo báo cáo, một số hạng mục chậm tiến độ do việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị còn hạn chế; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác đào, đắp. Một số khu vực còn vướng đường điện, mặt bằng và phương án kết nối giao thông.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân.

Đối với những vị trí cơ bản đủ điều kiện, lãnh đạo Thành phố thống nhất có thể bàn giao mặt bằng tạm cho những hộ dân có nhu cầu, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt. Tuy nhiên, địa phương phải tuyên truyền, giải thích rõ đây là bàn giao tạm, chưa phải bàn giao tái định cư chính thức. Thành phố và nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hạ tầng theo yêu cầu, bảo đảm việc bàn giao tạm không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ chung của dự án.

Các hạng mục trong Khu tái định cư Gia Bình đang được triển khai tích cực. Ảnh: bacninh.gov.vn

Việc bàn giao tạm phải gắn với bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống, nhất là giao thông, điện, nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và thu gom, xử lý rác thải. Nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương có giải pháp xử lý nước thải, rác thải, không để phát sinh vấn đề môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, bàn giao; bảo đảm chất lượng công trình, an ninh và an toàn xây dựng. Chủ đầu tư, nhà thầu phải rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, kịp thời khắc phục tồn tại, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, nhất là những công trình trực tiếp phục vụ sinh hoạt.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm chắc nhu cầu của từng hộ dân; chủ động phối hợp, tạo điều kiện để những gia đình có nhu cầu nhận mặt bằng tạm sớm triển khai xây dựng nhà ở. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bàn giao và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, bảo đảm trước mắt nhu cầu về nơi ở và hạ tầng thiết yếu cho người dân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ được phê duyệt.