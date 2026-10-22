Bắc Ninh: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tái định cư cho người dân

Tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở mới

Tại phường Gia Bình, từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2026, UBND phường tiếp nhận đăng ký nhu cầu bàn giao tạm mặt bằng tại Khu tái định cư Đông Cứu 1 để các hộ dân có thể chủ động xây dựng nhà ở; UBND phường Gia Bình cho biết, việc triển khai đăng ký bàn giao tạm mặt bằng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tại buổi kiểm tra tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình ngày 28/9/2026 và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Cứu 1 cơ bản hoàn thiện để bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở Ảnh: Đức Anh

Đến nay, Khu tái định cư Đông Cứu 1 đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng; trên cơ sở đó, một số vị trí đủ điều kiện được xem xét bàn giao trước mặt bằng cho người dân. Quá trình bàn giao được thực hiện đồng thời với việc nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Đối tượng được đăng ký nhận mặt bằng trước là các hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, có nhu cầu nhận mặt bằng để xây dựng nhà ở. Mỗi hộ được đăng ký một thửa đất do gia đình, cá nhân lựa chọn.

UBND phường Gia Bình lưu ý, đây là hình thức bàn giao tạm mặt bằng, không phải bàn giao tái định cư chính thức; không thay thế quyết định giao đất và không thay đổi việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Việc nhận mặt bằng trước cũng không làm thay đổi quyền lợi tái định cư của người dân.

Mặt bằng chỉ được xem xét bàn giao tại những vị trí cơ bản đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch và hệ thống thoát nước thải. Nhà đầu tư vẫn có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt. Các hộ dân có nhu cầu đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường. Sau khi tiếp nhận, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, kiểm tra điều kiện thực tế và tổ chức bàn giao theo từng vị trí, từng hộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cùng với việc đăng ký nhận mặt bằng, các hộ dân phải cam kết xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch, ranh giới và mốc giới được bàn giao; tuân thủ thiết kế, giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật. Trong quá trình xây dựng, người dân có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với nhà thầu khi tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 là một trong 4 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Khu tái định cư có tổng diện tích quy hoạch 30,03ha; trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36ha, gồm 19 block với 550 lô đất liền kề.

Tập trung tháo gỡ các phần việc còn vướng mắc

Cùng với chuẩn bị quỹ đất tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đang được phường Trí Quả tập trung thực hiện.

Đoạn tuyến qua địa bàn phường Trí Quả dài 6,4km; để thực hiện dự án, địa phương phải giải phóng mặt bằng hơn 124ha, liên quan khoảng 2.450 hộ dân tại 6 tổ dân phố gồm Văn Phương, Trà Lâm, Tư Thế, Đại Trạch, Bút Tháp và Đình Tổ; trong tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng có 83,86ha đất nông nghiệp, 40,05ha đất khác; diện tích đất ở và tài sản trên đất liên quan đến 25 thửa đất.

Công viên nghĩa trang đang được tập trung xây dựng để người dân phường Trí Quả di chuyển mộ Ảnh: Đức Anh

Theo báo cáo của UBND phường Trí Quả, phương án bồi thường đối với 100% diện tích đất nông nghiệp và đất khác đã được phê duyệt; kinh phí đã được chi trả đạt 99,8%; đến nay, khoảng 106,2ha mặt bằng đã được tạm bàn giao cho nhà đầu tư. Đối với đất ở và tài sản trên đất, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường 25 thửa đất, trong đó có 13 tài sản trên đất, với kinh phí khoảng 62,1 tỷ đồng. Số tiền đã chi trả là 59,1 tỷ đồng, đạt 95,2%.

Đối với phần đất khu công nghiệp, phương án bồi thường diện tích 10,42ha đã được phê duyệt; kinh phí gần 80 tỷ đồng được chi trả cho chủ đầu tư hạ tầng.

Sau khi hoàn thành bồi thường đối với đất nông nghiệp và các loại đất khác, phường Trí Quả tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân di chuyển mồ mả, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; theo quyết định phê duyệt, toàn dự án có 1.024 ngôi mộ cần di chuyển; đến nay, địa phương đã chi trả khoảng 26,1/26,25 tỷ đồng, đạt 99%; người dân đã di chuyển hơn 500 ngôi mộ; các tổ dân phố đang tiếp tục vận động các dòng họ, gia đình di chuyển mộ về công viên nghĩa trang của phường.

Để có địa điểm phục vụ di chuyển mồ mả, phường Trí Quả triển khai dự án Công viên nghĩa trang với diện tích thu hồi hơn 7,37ha. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 38,4 tỷ đồng cho 240 hộ đã được chi trả 100%. Dự án được phê duyệt theo hình thức xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông An, dự án được triển khai từ tháng 8/2026; đến nay, đơn vị đã thi công khoảng 1.300 ngôi mộ thô, phục vụ nhu cầu di chuyển mộ của một số dòng họ thuộc tổ dân phố Trà Lâm; dự kiến trung tuần tháng 10/2026, số mộ thô theo kế hoạch sẽ được hoàn thành.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu huy động 5 máy móc, thiết bị, khoảng 20 xe vận tải cùng 80 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc tại công trường; bên cạnh đó, phường Trí Quả đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang tổ dân phố Đại Trạch. Diện tích nghĩa trang được mở rộng từ hơn 1ha lên 3,5ha, phục vụ nhu cầu di chuyển mộ của người dân.

Đối với khu tái định cư phục vụ các hộ có đất ở bị thu hồi, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại tổ dân phố Đình Tổ có diện tích khoảng 4,3ha; phường đã hoàn thành kiểm đếm, rà soát diện tích khu đất và triển khai quy chủ để lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đến nay, có 71/77 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ còn băn khoăn, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập trung vào những nội dung liên quan đến bồi thường phần cải tạo, san lấp đất để sản xuất nông nghiệp và sự khác biệt về diện tích giữa thực tế sử dụng với hồ sơ quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Văn Tam, Tổ trưởng Tổ dân phố Đình Tổ cho biết, địa phương đang tuyên truyền, giải thích các quy định về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời mời những người từng thực hiện việc chia ruộng, cán bộ thôn qua các thời kỳ cùng trao đổi để thống nhất phương pháp xác định diện tích.

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, phường Trí Quả tiếp tục tập trung giải quyết kiến nghị của người dân, nhất là các nội dung liên quan đến diện tích đất, phương án bồi thường và những trường hợp đặc thù của dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các phương án bồi thường, địa phương triển khai đồng thời khu tái định cư, công viên nghĩa trang và cải tạo nghĩa trang hiện hữu, tạo điều kiện phục vụ các hộ dân bị thu hồi đất và thực hiện các phần việc còn lại của công tác giải phóng mặt bằng; việc triển khai các hạng mục này được thực hiện gắn với yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.