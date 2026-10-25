Bắc Ninh đẩy nhanh cứng hóa đường giao thông tại các xã miền núi

Giải phóng mặt bặng phục vụ cứng hóa giao thông nông thôn. Ảnh: Danh Lam/BNEWS/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 củaHĐND thành phố Bắc Ninh, 8 xã miền núi gồm Sơn Động, Đại Sơn, Tây Yên Tử, Dương Hưu, YênĐịnh, An Lạc, Vân Sơn và Tuấn Đạo đang triển khai cứng hóa đường giao thôngtheo phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm, cộng đồng giám sát.

Năm 2026, các xã được hỗ trợ 67,589 tỷ đồng để thực hiện 52,04km đường. Trong đó, Sơn Động được hỗ trợ 16,436 tỷ đồng cho 17,06 km; Tuấn Đạo11,076 tỷ đồng cho 9,534 km; Yên Định 11,148 tỷ đồng cho 4,824 km. Phần kinhphí còn lại được phân bổ cho các xã theo danh mục và khối lượng công trình đềxuất.

Đến ngày 22/10/2026, 5 xã gồm Tây Yên Tử, Yên Định, Sơn Động,Tuấn Đạo và Vân Sơn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang lập dự ánvà báo cáo kinh tế - kỹ thuật để triển khai thi công. Ba xã Đại Sơn, An Lạc vàDương Hưu tiếp tục vận động người dân giải phóng mặt bằng, đóng góp và hoàn thiệndanh mục công trình.

Người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng để làm đường tại thôn An Bá, xã Sơn Động, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam

Quá trình thực hiện được triển khai theo các bước khảo sát, lậpdanh mục, họp dân, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thi công, nghiệm thuvà quản lý công trình. Các địa phương chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch,phát huy sự tham gia tự nguyện của người dân và vai trò giám sát của cộng đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đang chịu nhiều sức ép do thờigian triển khai ngắn. Nguồn vốn được giao vào tháng 10/2026, trong khi các côngtrình phải hoàn thành trước ngày 31/12. Một số xã còn lúng túng trong lập hồsơ, dự toán và thủ tục phê duyệt; năng lực cán bộ cơ sở hạn chế.

Bên cạnh đó,giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng, địa hình miền núi phức tạp, việc mở rộngnền đường còn phụ thuộc vào hiến đất của người dân và các thủ tục liên quan đếnđất đai.

Các địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn,hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, dự toán và thủ tục đầu tư; kịp thời xử lý các vấn đềphát sinh liên quan đến nền đường, cống thoát nước, vật liệu, thuế, kinh phí tưvấn và di chuyển cột điện. Các xã cũng đề nghị xem xét bổ sung kinh phí để bù đắpphần tăng giá vật liệu và chi phí vận chuyển, tạo điều kiện hoàn thành côngtrình đúng tiến độ.

Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục, vốn, giá vậtliệu, đất đai và kỹ thuật có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ, chất lượng cáctuyến đường. Qua đó, chương trình sẽ góp phần cải thiện giao thông, phục vụ sảnxuất, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tạicác xã miền núi.