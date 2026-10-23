Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành trường học

Ngày 23/10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về các đề án, chương trình công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành và nghe báo kết quả kiểm tra tại một số trường có quy mô rất lớn sau sắp xếp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố.

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thực trạng hệ thống mạng lưới trường lớp sau sắp xếp. Việc sắp xếp đã đạt mục tiêu tinh gọn đầu mối, giảm số lượng vị trí quản lý tại các cơ sở giáo dục, qua đó tạo điều kiện cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Việc duy trì các phân hiệu, điểm trường bảo đảm điều kiện học tập, không làm tăng khoảng cách đi học của học sinh; đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định và điều tiết phù hợp.

Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh có 6 trường quy mô rất lớn với hơn 100 lớp. Tuy nhiên, mỗi trường chỉ có 1 tổng phụ trách đội, thiếu tổ phó chuyên môn của các phân hiệu, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào hoạt động của nhà trường. Cơ sở vật chất giữa các phân hiệu, điểm trường không đồng đều, chưa có phòng chức năng đủ lớn để phục vụ các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tập trung…

Theo Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, những trường có quy mô quá lớn sẽ được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với khả năng quản trị, không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập, bảo đảm an toàn và đầy đủ quyền lợi học tập của học sinh.

Đồng chí Mai Sơn chỉ đạo tại buổi làm việc.

Hiện nay, lãnh đạo UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo phường, xã và các trường có quy mô lớn trên địa bàn thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Tháo gỡ vướng mắc về công tác quản trị, điều hành, sinh hoạt chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố đầu tư xây dựng hệ thống giao ban, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tới tất cả các phân hiệu. Mỗi phân hiệu bố trí 1 phòng chuyên dùng vừa có thể họp trực tuyến, vừa có thể sinh hoạt chuyên môn trực tuyến.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng (hoặc thuê) nền tảng số thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ quản trị toàn diện trường học. Đối với khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với UBND xã, phường để bố trí phương án đầu tư, mua sắm.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành số hóa và ký số trên hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 1970 và chứng chỉ tin học cơ bản và phấn đấu hoàn thành số hóa văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/12/2026. Hơn 99% học bạ được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng lực số phục vụ dạy và học; hệ thống thông tin quản lý tuyển sinh đầu cấp trực tuyến.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng thời, triển khai phần mềm đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục và đánh giá công nhận đơn vị học tập, xã hội học tập, cộng đồng học tập, nền tảng học tập số ngành giáo dục Bắc Ninh; nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tích hợp các hệ thống quản lý nhà trường và hệ thống quản lý học bạ số; hệ thống quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử; xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu và hệ thống đăng nhập một cửa (SSO) tích hợp VNeID cho ngành Giáo dục; nâng cấp hệ thống họp trực tuyến… Qua đó, góp phần hình thành dữ liệu giáo dục số, phục vụ quản lý, tra cứu, xác minh và giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo ưu tiên nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và dạy học, đổi mới quy trình nghiệp vụ và bảo đảm an toàn số. Các nhiệm vụ được kế thừa kết quả năm 2026, có sản phẩm cụ thể, làm rõ phạm vi và chi phí vận hành; rà soát nền tảng dùng chung trước khi quyết định đầu tư hoặc thuê dịch vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất với Bộ Nội vụ có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý còn dưới 24 tháng đến tuổi nghỉ hưu có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở giáo dục, giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường. Đặc biệt, trong số 6 trường có quy mô lớn thì có 2 trường (Trường Tiểu học Việt Yên số 1; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liễu) đề nghị tách trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn ghi nhận nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, xã, phường trong việc sắp xếp trường học. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, hoạt động của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, đặc biệt là các trường có quy mô lớn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, quản trị nhà trường phù hợp với quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trong đó, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp thông tin, hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và cảnh báo các vấn đề cần quan tâm; hỗ trợ hiệu trưởng quản lý tập trung, phân quyền điều hành, quản lý đội ngũ, học sinh, hoạt động dạy học, cơ sở vật chất và tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh ưu tiên trường lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường sớm được mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn. Cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định liên quan, bảo đảm rõ trách nhiệm, phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác và xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.