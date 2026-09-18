Bắc Ninh: Đẩy mạnh ứng dụng AI,Big Data và đổi mới sáng tạo trong giáo dục thông minh

Sáng 18/9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức hội thảo khoa học “AI, Big Data và đổi mới sáng tạo trong giáo dục thông minh”. Chương trình có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhận định, trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) không còn là những khái niệm lý thuyết mà đã và đang trực tiếp tái định hình mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, giáo dục là lĩnh vực chịu tác động sâu sắc và toàn diện.

Việc chuyển đổi từ mô hình giáo dục truyền thống sang giáo dục thông minh đòi hỏi phải đổi mới từ tư duy quản lý, phương pháp giảng dạy đến cách thức đánh giá năng lực người học. Đặc biệt, trong bối cảnh Bắc Ninh và cả nước đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Vì vậy, hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn cởi mở, kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp công nghệ về xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong giáo dục và đào tạo; thông qua đó đề xuất các giải pháp, mô hình và kiến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục thông minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo nhận được những ý kiến chuyên sâu với các nhóm về định hướng và chính sách; cơ sở khoa học và quản trị; ứng dụng thực tiễn và đào tạo kỹ năng; kiến tạo hệ sinh thái giáo dục thông minh.

Trong đó, có một số ý kiến nổi bật: Giáo dục và đào tạo trước yêu cầu phát triển của kỷ nguyên số từ đổi mới tư duy đến phát triển nguồn nhân lực quốc gia; định hướng ứng dụng AI, dữ liệu trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá trong các cơ sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh; AI trong lớp học từ thử nghiệm của giáo viên đến thay đổi phương pháp dạy và học ở trường trung học phổ thông; năng lực nghiên cứu - kỹ năng cốt lõi của học sinh phổ thông trong thị trường lao động thời AI; phát triển hệ sinh thái giáo dục thông minh trên nền tảng AI, Big Data, đổi mới sáng tạo và khuyến nghị cho Bắc Ninh; ứng dụng công nghệ số trong giáo dục phổ thông; đưa AI vào đào tạo nghề; công nghệ và dữ liệu trong giáo dục từ phát triển năng lực người học đến đổi mới quản trị…

Được biết, hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tích cực triển khai Đề án ứng dụng AI xây dựng hệ thống học tập thích ứng môn Toán tại 21 trường trung học phổ thông, với gần 37.000 học sinh tham gia giai đoạn 1; định hướng giai đoạn 2026-2030, mở rộng cho hơn 500.000 học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung giáo dục AI cốt lõi với thời lượng 12 tiết/năm, kết hợp tích hợp liên môn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, Trưởng khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu vấn đề về công nghệ và dữ liệu trong giáo dục.

Từ thực tiễn, một số cơ sở giáo dục đã bước đầu hình thành cách thức sử dụng AI phù hợp. Trường Trung học phổ thông Giáp Hải xây dựng quy chuẩn “4 mức độ sử dụng AI” và quy trình kiểm soát chất lượng; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp triển khai mô hình kết hợp “AI - Thực hành thật - Doanh nghiệp”, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao của các ngành công nghiệp bán dẫn, tự động hóa…

Ngoài ra, tỉnh cũng từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị và dạy học. Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đã được bàn giao tài khoản quản trị đến 99 điểm cầu xã, phường và hơn 100 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; hướng tới liên thông học bạ số, văn bằng số và danh tính số.

Những ý kiến, đề xuất tại hội thảo là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển giáo dục thông minh, tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.