Bắc Ninh: Đẩy mạnh trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên, học sinh

Thời gian qua, nhiều chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp từng cấp học.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong sử dụng lăng chữa cháy.

Từ đầu năm đến nay, các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành tại các cơ sở giáo dục, thu hút hơn 80 nghìn lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Mới đây, ngày 4/11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 1,2 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Trước đó, ngày 29/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc tổ chức chương trình tương tự tại Trường Trung học cơ sở Suối Hoa, phường Kinh Bắc, với gần 1,3 nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Tháng 9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Từ Sơn tổ chức chương trình trải nghiệm cho hơn 1,7 nghìn giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Việt Yên 1; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang và Trường Mầm non Maple Bear iBSB, phường Từ Sơn.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

Tại các chương trình, học sinh, giáo viên được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phổ biến kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ trong trường học và gia đình; hướng dẫn nhận biết sự cố, kỹ năng báo cháy, thoát nạn an toàn, di chuyển trong môi trường có khói và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Cùng với đó, học sinh được trực tiếp tìm hiểu phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định và trải nghiệm kỹ năng thoát nạn dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như băng bó vết thương, cầm máu, sơ cứu người bị ngất, bất tỉnh, di chuyển nạn nhân an toàn và thực hiện thủ thuật Heimlich khi có dị vật đường thở.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Việt Yên số 1 thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.

Trường học là nơi tập trung đông người, có nhiều phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà kho, khu vực bếp ăn và hệ thống thiết bị điện hoạt động thường xuyên... là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nếu không được quản lý, kiểm tra và sử dụng đúng quy định. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cố hệ thống điện, thiết bị điện quá tải, chập điện; bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực bếp ăn.

Nếu xảy ra cháy trong giờ học, số lượng học sinh đông, nhiều em còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dễ lúng túng, hoảng loạn nếu không được hướng dẫn thường xuyên. Khói và khí độc có thể nhanh chóng lan rộng gây khó khăn cho việc thoát nạn. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, các nhà trường cần chú trọng xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm từng công trình và tổ chức thực tập định kỳ.

Để chủ động phòng ngừa, Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) khuyến cáo các nhà trường cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, không để xảy ra tình trạng sử dụng quá tải. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm và các phòng chức năng. Vật tư, thiết bị, giấy, sách vở và những vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn nhiệt; không bố trí đồ đạc cản trở lối đi, hành lang, cầu thang và cửa thoát nạn. Các phương tiện chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn cần được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm hoạt động khi cần thiết.

Khi phát hiện cháy, giáo viên, học sinh và nhân viên nhà trường cần nhanh chóng báo động, thông báo cho mọi người, tổ chức hướng dẫn học sinh di chuyển theo lối thoát nạn an toàn, khẩn trương nhưng không chen lấn, xô đẩy; tuyệt đối không để học sinh quay lại lấy đồ dùng cá nhân. Khi có khói, cần cúi thấp người, sử dụng khăn hoặc vải che mũi, miệng nếu có điều kiện, di chuyển theo hướng dẫn đến khu vực an toàn; không sử dụng thang máy để thoát nạn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Việt Yên kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.

Gọi số điện thoại 114 để báo cháy, cung cấp rõ địa chỉ, đặc điểm khu vực xảy ra cháy và tình hình người mắc kẹt để lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Việc sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu chỉ thực hiện khi đám cháy còn nhỏ, người tham gia bảo đảm an toàn và có lối thoát phía sau; không để học sinh tự ý tiếp cận đám cháy hoặc thực hiện những thao tác vượt quá khả năng.

Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ; thoát nạn, xử lý tình huống phù hợp với từng độ tuổi, điều kiện thực tế của nhà trường.