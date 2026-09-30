Bắc Ninh đẩy mạnh kinh tế tập thể, mở rộng đầu ra nông sản

TP.Bắc Ninh mở rộng liên kết, nâng giá trị nông sản. Ảnh minh họa.

Trên địa bàn thành phố Bắc Ninh hiện có 1.394 hợp tác xã và 415 tổ hợp tác nông nghiệp. Đây là cơ sở để tổ chức lại sản xuất, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Tuy nhiên, sản xuất ở một số nơi vẫn còn nhỏ lẻ; liên kết sản xuất, tiêu thụ chưa chặt chẽ. Năng lực quản trị của một số hợp tác xã, tổ hợp tác còn hạn chế; việc tiếp cận vốn, tích tụ đất đai, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ.

Trước thực tế đó, các cấp Hội Nông dân thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp thành lập mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội và tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trong giai đoạn 2025-2026, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới 31 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 340 chi hội; thành lập mới 318 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 1.354 tổ hội. Cùng với đó, 13 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác được thành lập mới.

Các mô hình chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và một số ngành nghề khác, từng bước đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Để triển khai các nội dung của Đề án, giai đoạn 2025-2026, tổng kinh phí được bố trí, lồng ghép và huy động đạt hơn 7,86 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng cho tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên, nông dân được chú trọng. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 40 lớp tập huấn cho hơn 5.000 lượt người về kinh tế tập thể, quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh, pháp luật về hợp tác xã, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh nhằm mở rộng kênh tiêu thụ nông sản. Hội tổ chức 20 lớp tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 2.000 lượt hội viên; 10 lớp tập huấn kỹ năng phát trực tiếp, xây dựng nội dung quảng bá, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử cho hơn 1.000 lượt người.

Các cấp Hội đồng thời hỗ trợ 2 hợp tác xã thiết kế bao bì, nhãn mác, hoàn thiện sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng 450 gian hàng trực tuyến, đưa gần 1.500 sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh tiêu thụ trên môi trường số, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 2 chợ phiên nông sản an toàn với 40 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản an toàn. Hoạt động này tạo cơ hội để các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kết nối với người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm.