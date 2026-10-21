Bắc Ninh đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng năm 2026

Các đơn vị ký kết tiêu thụ trái cây vụ mùa 2026 tại hội nghị. (Ảnh: ĐT)

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, phân phối nông sản và các đơn vị truyền thông số.

Theo Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm: cam, bưởi, táo, ổi có tổng diện tích khoảng 11.650ha, sản lượng ước đạt hơn 118.000 tấn (tăng 18,7% so năm 2025); trong đó, bưởi khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP lần lượt khoảng 3.660ha bưởi, 1.700ha cam, 1.500ha táo và 800ha ổi. Thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, trong đó cam lòng vàng rộ từ giữa tháng 10 đến tháng 1, bưởi đào đường và táo xuân từ giữa tháng 11 đến tháng 1, ổi kéo dài đến tháng 3.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐT)

Đến giữa tháng 10/2026, thành phố đã cấp 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9ha (80 mã phục vụ xuất khẩu, 11 mã tiêu thụ nội địa). Bưởi có thêm 6 mã mới diện tích 29,6ha (ước 940 tấn) hướng tới xuất khẩu Trung Quốc; ổi có mã diện tích 2,9ha (ước 18 tấn) sang Cộng hòa Séc. Một số sản phẩm đã tiếp cận thị trường nước ngoài như bưởi Đào đường sang Nga, ổi sang Anh.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ hạn chế: đầu ra chưa đồng đều, năng lực sơ chế, bảo quản và chế biến sâu còn yếu; liên kết giữa nhà sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ.

Đại diện Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh mong muốn được hỗ trợ kỹ thuật, bao bì, nhãn mác và kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử. Đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng phân phối các loại trái cây chủ lực của Bắc Ninh, hướng tới kênh tiêu thụ ổn định, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh yêu cầu tổ chức xúc tiến, quảng bá thực chất, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập người dân. Thành phố sẽ đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, hoàn thiện mã số vùng trồng, phát triển kho lạnh và cơ sở đóng gói, cải tiến bao bì, xây dựng thương hiệu.

Sở Công thương chủ trì kết nối doanh nghiệp và chuẩn bị Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026 (dự kiến cuối tháng 11 hoặc tháng 12). Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn sản xuất an toàn; các ngành liên quan tăng cường truyền thông trên nền tảng số, phát huy vai trò KOL/KOC và kết hợp phát triển du lịch vườn cây ăn quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, các hợp tác xã, đơn vị sản xuất đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và nông sản đặc trưng với doanh nghiệp logistics, hệ thống phân phối và chợ đầu mối. Đây là bước cụ thể nhằm mở rộng thị trường, ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản Bắc Ninh theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, bền vững.