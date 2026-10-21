Bắc Ninh: Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực

Cùng dự có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số sở, ngành thành phố; các xã, phường có vùng cây ăn quả tập trung cùng doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ trái cây, nông sản trên địa bàn và Câu lạc bộ KOL/KOC Việt Nam, TikTok Shop, Câu lạc bộ KOL/KOC Bắc Ninh, các nhà sáng tạo nội dung số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố Bắc Ninh hiện có hơn 53.700 ha cây ăn quả các loại, trong đó 5.200 ha bưởi, sản lượng ước 47.000 tấn; 2.500 ha cam, sản lượng 27.600 tấn; 2.900 ha táo, sản lượng 35.090 tấn và 1.050 ha ổi, sản lượng 8.835 tấn.

Nhiều diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Thời gian thu hoạch các loại trái cây này kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, tạo nguồn cung tương đối lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động kết nối tiêu thụ ngay từ đầu vụ.

Qua khảo sát, Sở Công Thương nhận thấy nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp khá đa dạng, song khả năng đáp ứng của các vùng sản xuất còn chưa đồng đều. Một số cơ sở, hợp tác xã gặp khó khăn về sản lượng hàng hóa tập trung, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và khả năng duy trì nguồn cung ổn định. Việc liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ; một bộ phận sản lượng chưa có hợp đồng tiêu thụ trước vụ thu hoạch, khiến đầu ra bị động khi thị trường biến động.

Đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ và công tác xúc tiến thương mại đối với một số cây ăn quả chủ lực, đặc trưng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Đáng chú ý, tiêu thụ trái cây vẫn chủ yếu dưới dạng quả tươi, trong khi năng lực sơ chế, bảo quản và chế biến sâu còn hạn chế. Số doanh nghiệp tham gia chế biến nông sản, trái cây chưa nhiều. Hệ thống kho lạnh, công nghệ bảo quản và dây chuyền chế biến chưa được đầu tư tương xứng, ảnh hưởng đến khả năng kéo dài thời gian bảo quản, ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trước thực tế đó, Sở Công Thương rà soát, đối chiếu nguồn cung với nhu cầu của doanh nghiệp và hệ thống phân phối, lựa chọn những sản phẩm, vùng nguyên liệu có khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế để kết nối tiêu thụ. Hoạt động xúc tiến được định hướng theo từng loại trái cây, vùng sản xuất và thời điểm thu hoạch, tránh dàn trải, đồng thời chú trọng cập nhật nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện nhập khẩu của từng thị trường thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và đối tác nhập khẩu.

Cùng với các hội nghị, hội chợ và chương trình xúc tiến thương mại, thành phố đẩy mạnh quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng trực tuyến; phối hợp với Câu lạc bộ KOL/KOC, các đơn vị truyền thông tổ chức giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm, xây dựng video ngắn, livestream gắn với hoạt động bán hàng. Việc cấp và cập nhật mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng được chú trọng, gắn với từng loại trái cây, vùng nguyên liệu và thị trường mục tiêu, tạo cơ sở lựa chọn sản phẩm đủ điều kiện kết nối xuất khẩu.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, đại diện Central Retail Việt Nam phát biểu.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đến từ một số doanh nghiệp, địa phương, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây tập trung làm rõ nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng, yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, quy cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển và những giải pháp nhằm tăng cường liên kết tiêu thụ trái cây trong thời gian tới.

Bà Tô Quỳnh Mai, Chủ tịch sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ đào tạo và Truyền thông đa kênh TQM kiến nghị, cần xây dựng câu chuyện riêng cho từng sản phẩm, gắn với vùng trồng, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng. Tổ chức sản xuất video ngắn, hình ảnh, phóng sự trải nghiệm và livestream tại vườn; triển khai các chiến dịch truyền thông theo mùa vụ với sự phối hợp của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, KOL/KOC và nhà sáng tạo nội dung, qua đó lan tỏa hình ảnh và thương hiệu nông sản Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, yêu cầu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ trái cây chủ lực theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Theo đồng chí, bưởi, ổi, táo, cam của Bắc Ninh là những dòng sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng xây dựng phân khúc thị trường giá trị lớn. Đặc biệt, vùng Lục Ngạn trước đây có điều kiện tự nhiên phù hợp, chất lượng trái cây thơm ngon, là lợi thế cần tiếp tục phát huy. Trong bối cảnh Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp lớn, tập trung đông chuyên gia, công nhân và người lao động, địa phương có thị trường tiêu thụ rộng mở, đồng thời sở hữu nhiều điều kiện để kết hợp phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh kết luận hội nghị.

Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, đồng chí đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng (KOL), người tiêu dùng có sức ảnh hưởng (KOC), qua đó đưa thương hiệu trái cây Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ hợp tác xã, nhà vườn xây dựng quan hệ đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp và các đầu mối phân phối; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Đối với thị trường xuất khẩu, đồng chí nhấn mạnh cần quan tâm phát triển các sản phẩm có lợi thế, nhất là quả bưởi, hướng tới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, đổi mới phương thức hướng dẫn nhà vườn đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường; Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ kết nối đối tác, mở rộng đầu ra.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn tiếp cận quỹ đất, xây dựng kho lạnh, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định. Đồng thời, chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì theo hướng trang trọng, tiện dụng, phù hợp với từng phân khúc thị trường; thống nhất tên gọi, xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng như quýt sim, bảo đảm nhận diện rõ nguồn gốc và lợi thế của địa phương.

Đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Bên cạnh thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch vườn cây ăn quả cũng được xác định là hướng đi cần quan tâm. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã, phường khảo sát hạ tầng, nhận diện khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Quá trình triển khai cần tăng cường liên kết giữa nhà vườn, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương; đồng thời khuyến khích ngành giáo dục tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, góp phần quảng bá sản phẩm và giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Đối với Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây, đồng chí Phạm Văn Thịnh yêu cầu kế thừa kết quả của những năm trước, đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, tạo thêm cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Lễ hội cần có không gian phù hợp, tăng cường truyền thông để thu hút đông đảo người dân, du khách; kết hợp các hội thảo chuyên sâu về du lịch miệt vườn, giống cây trồng và công nghệ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước nâng tầm thương hiệu trái cây Bắc Ninh, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, bền vững.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực đặc trưng giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây, sàn thương mại điện tử.