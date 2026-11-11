Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc

Tại "Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc" được tổ chức chiều 11/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc được lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp tiếp tục được củng cố, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng về kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng. Trong dòng chảy hợp tác đó, Bắc Ninh đã trở thành một trong những địa bàn phát triển trọng yếu, nơi nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn đầu tư, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Theo số liệu tổng hợp, Trung Quốc là quốc gia hiện dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Bắc Ninh, với khoảng 1.664 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12,56 tỷ USD. Những con số đó không chỉ là quy mô vốn đầu tư, mà còn là niềm tin, sự gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đối với sự phát triển của Bắc Ninh.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm logistics của vùng và khu vực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; đóng vai trò là cửa ngõ kết nối vận tải hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thành phố đang hướng tới một mô hình phát triển mới chuyển từ lợi thế về chi phí lao động, chi phí tài nguyên sang lợi thế về công nghệ; từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút có chọn lọc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao; từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế, công nghiệp hỗ trợ và những hoạt động có giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh chính quyền thành phố Bắc Ninh luôn trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc. Bắc Ninh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với thành phố đầu tư dài hạn với công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại; tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Về phía chính quyền, Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, bình đẳng; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn về đất đai, xây dựng, hạ tầng, lao động, thuế, hải quan và các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Bắc Ninh đang có điều kiện thuận lợi để chuyển từ một trung tâm thu hút đầu tư công nghiệp sang một trung tâm liên kết sản xuất, công nghệ và chuỗi cung ứng có sức cạnh tranh quốc tế. Tại đây, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể phát huy lợi thế về công nghệ sản xuất, thiết bị, nguyên vật liệu, công nghiệp hỗ trợ và năng lực tổ chức chuỗi cung ứng. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất thông qua cung ứng linh kiện, dịch vụ công nghiệp, logistics, công nghệ và nguồn nhân lực.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI mong muốn tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc và các tổ chức liên quan duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp, phản ánh và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh; tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, công nghệ cao, logistics và đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, thúc đẩy các chương trình hợp tác đầu tư có chiều sâu, khuyến khích doanh nghiệp FDI liên kết với doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp xanh và tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại hội nghị, phiên đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các nhà đầu tư Trung Quốc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn. Đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ một số vấn đề như: thủ tục hành chính; chính sách ưu đãi thuê đất; ưu đãi thuế; hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động, hạ tầng khu công nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hải quan, điện... Qua đó, giúp các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, yên tâm mở rộng hoạt động và triển khai các dự án tại Bắc Ninh.

Ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cho rằng, việc Bắc Ninh trở thành điểm đến đầu tư được các doanh nghiệp Trung Quốc ưa chuộng không phải là ngẫu nhiên. Bắc Ninh nằm tại vị trí trung tâm của hành lang kinh tế Hà Nội – Lạng Sơn – Nam Ninh và tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; đồng thời, là một bộ phận quan trọng của Vùng kinh tế Thủ đô, với lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, hệ thống logistics thuận tiện, hiệu quả và hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hoàn thiện. Bắc Ninh có môi trường hành chính thân thiện, coi trọng và đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng năng lực thực thi hiệu quả của chính quyền.

Ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Ông Hà Vĩ cho biết, sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, phát triển tại Bắc Ninh trong các lĩnh vực như kinh tế số, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và logistics thông minh, để đồng hành cùng Bắc Ninh phát triển. Cùng với đó, ông cũng mong Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc như trước đây, và kỳ vọng Tổ công tác Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc thực sự phát huy vai trò của mình.

Trong đó, ông cũng mong muốn chính quyền và các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi các thông tin, đưa đối thoại, trao đổi trở thành cơ chế thường xuyên, để các vấn đề được phát hiện sớm, phối hợp sớm và giải quyết sớm. Cùng với đó, tối ưu hóa thủ tục trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ triển khai dự án đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, công sức đi lại và thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục, công việc; tăng cường hỗ trợ trong thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phối hợp giữa các khâu thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và phát triển carbon thấp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, phát triển ổn định và lâu dài.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định thành lập Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (CHINA DESK). Việc thành lập Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc thể hiện sự quan tâm, chủ động và quyết tâm của chính quyền Bắc Ninh trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tổ có nhiệm vụ làm đầu mối kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối và mở rộng hợp tác đầu tư giữa Bắc Ninh với các đối tác Trung Quốc.