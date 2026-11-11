Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao quyết định và chúc mừng ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (CHINA DESK). ( Ảnh: TT)

Tham dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ; đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, cùng gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn.

Dự hội nghị về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Trung Quốc là quốc gia hiện dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Bắc Ninh, với hơn 1.660 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12,56 tỷ USD. Những con số đó không chỉ phản ánh quy mô vốn đầu tư, mà còn thể hiện niềm tin, sự gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đối với sự phát triển của Bắc Ninh.

Chính quyền thành phố Bắc Ninh luôn trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc. Bắc Ninh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với thành phố, đầu tư dài hạn với công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại; tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu khai mạc. ( Ảnh:TT)

Thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, bình đẳng; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn về đất đai, xây dựng, hạ tầng, lao động, thuế, hải quan và các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao đà phát triển kinh tế-thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định Bắc Ninh là địa bàn chiến lược thu hút FDI từ Trung Quốc, tập trung vào các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và năng lượng mới.

Đại sứ ghi nhận lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng logistics và sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc thành lập China Desk. Đại sứ cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, phát triển tại Bắc Ninh trong các lĩnh vực như kinh tế số, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và logistics thông minh, để đồng hành cùng Bắc Ninh phát triển. Đồng thời mong muốn Bắc Ninh tiếp tục tối ưu hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống công nghiệp hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại hội nghị.( Ảnh: TT)

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra phiên đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ một số vấn đề như: thủ tục hành chính; chính sách ưu đãi thuê đất; ưu đãi thuế; hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động, hạ tầng khu công nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hải quan, điện....

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã thành lập và ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (CHINA DESK). Việc thành lập CHINA DESK thể hiện sự quan tâm, chủ động và quyết tâm của chính quyền Bắc Ninh trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phiên đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Bắc Ninh với các nhà đầu tư Trung Quốc thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.( Ảnh: TT).

Trước đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, Bắc Ninh đã thành lập 4 nhóm zalo với sự tham gia của hơn 3.000 doanh nghiệp; công khai số điện thoại của lãnh đạo thành phố để tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.