Bắc Ninh đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Các dự án giao thông tại xã Lâm Thao, thành phố Bắc Ninh đang được tích cực triển khai. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, thành phố Bắc Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Đốc thúc tiến độ các dự án

Theo ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, lũy kế đến hết ngày 30/9/2026, toàn thành phố giải ngân được hơn 15.643 tỷ đồng, đạt 66,94% kế hoạch vốn đã giao chi tiết và 97,61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% theo quy định, tỷ lệ giải ngân đạt 102,26% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn chưa đồng đều; một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời trong những tháng cuối năm.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm.

Các đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát từng dự án, từng nguồn vốn và khoản vốn được giao; xác định cụ thể tiến độ thực hiện, khối lượng công việc đã hoàn thành và khả năng giải ngân đến hết năm.

Trên cơ sở đó, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng và thanh toán vốn.

Thực tế, kết quả giải ngân giữa các nhóm đơn vị trên địa bàn còn có sự chênh lệch. Đến hết tháng 9, các đơn vị cấp thành phố giải ngân hơn 8.082 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch vốn được giao; trong khi cấp xã giải ngân hơn 7.355 tỷ đồng, đạt 56,7%.

Có 25 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 80%, song vẫn còn 4 địa phương có kết quả dưới 30% kế hoạch.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có dự án giải ngân chậm khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể.

Đối với những dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn, chủ đầu tư phải xác định rõ số vốn dự kiến không sử dụng hết, chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không để đến cuối năm mới phát sinh việc điều chỉnh.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và chủ đầu tư, bảo đảm các vướng mắc được phát hiện, xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Điều chuyển vốn linh hoạt, nâng cao hiệu quả đầu tư

Một trong những giải pháp được thành phố nhấn mạnh là chủ động điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc dự kiến giải ngân không hết sang những dự án có tiến độ triển khai tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân.

Việc điều chuyển phải bảo đảm đúng quy định, sử dụng vốn hiệu quả, tránh tình trạng vốn bố trí nhưng không được đưa vào thực hiện, gây lãng phí nguồn lực.

Thánh phố Bắc Ninh đẩy mạnh làm hạ tầng khu công nghiệp. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; định kỳ rà soát, tổng hợp danh sách các dự án giải ngân chậm, các dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý, điều chuyển vốn theo quy định.

Sở Tài chính đồng thời có trách nhiệm tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc chấm điểm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong bối cảnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đô thị ngày càng cấp thiết, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà còn góp phần sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Bắc Ninh xác định cần gắn tiến độ giải ngân với tiến độ thực hiện thực tế của từng dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các điểm nghẽn.

Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hạn chế thất thoát, lãng phí và phát huy tối đa nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển thành phố.