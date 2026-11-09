Bắc Ninh: Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mở rộng đường ra thị trường quốc tế

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, hình thành vùng chuyên canh

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, tổng diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn hiện đạt khoảng 53.739,1 ha. Trong đó, bốn loại trái cây chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi chiếm 11.650 ha, tương đương 21,7% tổng diện tích, với sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng 18,7% so với năm 2025.

Cụ thể, bưởi là 5.200 ha, sản lượng 47.000 tấn (có 3.660 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP); cam: 2.500 ha, sản lượng 27.600 tấn (có 1.700 ha áp dụng VietGAP); táo: 2.900 ha, sản lượng 35.090 tấn (có 1.500 ha sản xuất theo VietGAP); ổi: 1.050 ha, sản lượng 8.835 tấn (có 800 ha đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP).

Một vườn cam ở thôn Bằng Công, xã Kiên Lao (Bắc Ninh) được người dân áp dụng hoàn toàn kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ.

Các giống chất lượng cao như bưởi Diễn, bưởi Da xanh, cam V2, cam Đường Canh, táo Đài Loan, ổi Lê… được tổ chức trồng tập trung tại các xã, phường Lục Ngạn, Chũ, Phượng Sơn, Nam Dương, Yên Thế và Tân Yên, tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Mã số vùng trồng - Điểm đột phá thúc đẩy xuất khẩu

Xác định rõ chất lượng an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc là yếu tố then chốt nâng cao sức cạnh tranh, Bắc Ninh đang tập trung triển khai mạnh mẽ công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Tính đến hiện nay, toàn thành phố duy trì 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9 ha, trong đó, 80 mã số phục vụ xuất khẩu, diện tích 1.676,2 ha; 11 mã số phục vụ tiêu thụ nội địa, diện tích 88,7 ha.

Cùng đó, địa phương đang quản lý 13 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, tổng công suất lên đến 1.190 tấn mỗi ngày.

Để tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các khóa tập huấn, tọa đàm hướng dẫn được tổ chức rộng rãi cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã tại các vùng trọng điểm sản xuất.

Những kết quả nổi bật trong thời gian gần đây bao gồm, cấp mới 6 mã số vùng trồng bưởi cho 26 hộ sản xuất tại Lục Ngạn, Chũ, diện tích 29,6 ha, sản lượng 940 tấn - hiện đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt; cấp mới 1 mã số vùng trồng ổi thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu rau quả LMCBIO tại phường Phượng Sơn, diện tích 2,9 ha, sản lượng 18 tấn - hướng xuất khẩu sang Cộng hòa Séc; khôi phục 6 mã số vùng trồng, bao gồm 3 mã vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản và Úc, 2 mã rau gia vị sang Liên minh châu Âu, 1 mã tiêu thụ nội địa; đang rà soát hồ sơ cấp mới 1 mã số cơ sở đóng gói cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải tại phường Chũ, công suất dự kiến 50 tấn/ngày phục vụ xuất khẩu bưởi sang Trung Quốc; đồng thời tiến hành khôi phục 6 mã số cơ sở đóng gói khác

Đối với cam và táo, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ cấp mã, từng bước chuẩn hóa nguồn hàng đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đa dạng kênh tiêu thụ, khắc phục hạn chế để phát triển bền vững

Hiện nay, trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ rộng rãi qua nhiều kênh như thương lái, đại lý, chợ đầu mối, siêu thị, doanh nghiệp thu mua và cả các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, sản phẩm bưởi Đào đường đã có mặt tại thị trường Nga; ổi chính thức xuất khẩu sang Anh, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng.

Cán bộ xã Lục Ngạn thăm vườn cam của gia đình ông Vi Văn Khường, thôn Tam Đồng, Bắc Ninh.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: quy mô xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng; liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ; năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; việc ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn và đảm bảo nguồn hàng đồng đều về chất lượng, sản lượng cần được củng cố thêm.

Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp: khuyến khích áp dụng quy trình sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ; tăng cường quản lý và mở rộng mạng lưới mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; kết nối sớm giữa doanh nghiệp và người dân ngay từ đầu vụ để ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định; phát triển các kênh phân phối hiện đại và đẩy mạnh quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Việc gắn chặt phát triển vùng sản xuất với quản lý chuẩn hóa và nhu cầu thị trường sẽ góp phần nâng cao giá trị trái cây, mở rộng đầu ra, tăng thu nhập cho người nông dân và từng bước khẳng định vị thế nông sản Bắc Ninh trên thị trường quốc tế.

Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.