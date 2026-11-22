Một dây chuyền sản xuất tại Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Cụm công nghiệp Việt Ngọc tại xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh được thành lập với quy mô khoảng 49ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 722,09 tỷ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo mô hình xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Ngọc. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Mirolin Bắc Ninh là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên. Các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư gồm sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng dệt, trang phục, vali, túi xách, giày dép; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy, bao bì, in ấn; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản phẩm cao su, plastic; đúc kim loại, sản phẩm kim loại đúc sẵn; sản xuất điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, thiết bị điện, máy móc, thiết bị, ô tô và các phương tiện vận tải khác.

Ngoài ra, cụm công nghiệp còn thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Với tổng vốn đầu tư 722,09 tỷ đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Việt Ngọc sẽ được xây dựng đồng bộ, hiện đại, bao gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng liên quan.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải riêng biệt, đồng thời đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2029, chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung; đồng thời triển khai thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đó, thành phố Bắc Ninh cũng đã thành lập Cụm công nghiệp Quế Tân tại phường Quế Võ và phường Đào Viên, với diện tích khoảng 45ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Trường Thịnh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 577,577 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, thu hút các ngành sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất giấy và bao bì, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm cao su và plastic, gia công cơ khí, sản xuất điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, máy móc, thiết bị, giường, tủ, bàn, ghế; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Ngoài ra, cụm công nghiệp còn thu hút các ngành về cấp nước, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và công nghiệp hỗ trợ theo quy định.

Dự án sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cây xanh, mặt nước và các công trình bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 6/2029, chủ đầu tư sẽ triển khai các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất./.