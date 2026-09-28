Bắc Ninh: Đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng xử lý các vị trí sạt lở tại xã An Lạc

Công trình nhằm ổn định mái dốc, ngăn ngừa nguy cơ đất đá sạt trượt xuống khu dân cư, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông.

Khu vực thi công dự án tại thôn Biểng, xã An Lạc.

Theo thiết kế, khu vực thi công dài hơn 157 m được xử lý bằng giải pháp đào cắt cơ, bạt mái, tạo mái taluy giật cấp kết hợp gia cố rãnh cơ và hệ thống thoát nước. Mỗi cấp taluy có chiều cao khoảng 7m, bề rộng cơ 3,5m; rãnh cơ được gia cố bằng bê tông xi măng.

Tại chân đồi sẽ xây dựng tường chắn dài khoảng 150m, cao 2m bằng bê tông cốt thép M250, kết hợp bố trí khe lún và hệ thống thoát nước. Dự án cũng xây dựng đường công vụ dài khoảng 362m, rộng 3,5m phục vụ thi công và vận chuyển đất đào.

Tổng mức đầu tư công trình 20,529 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 17,374 tỷ đồng, hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất gần 500 triệu đồng, còn lại chi phí khác.

Công trình do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã An Lạc làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Trường Phát (thành phố Quảng Ninh) thi công.

Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc thi công; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.