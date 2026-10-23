Bắc Ninh: Đầu tư hạ tầng du lịch, tăng sức hút du khách

Xây dựng nhiều công trình, hạng mục

Xác định hạ tầng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, thành phố tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư công để xây dựng hệ thống giao thông trục chính, đường nội bộ, các công trình phục vụ du lịch... Đến nay, nhiều công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện hạ tầng, tăng cường kết nối các điểm đến du lịch. Đặc biệt, với lợi thế giao thông thuận tiện đến Hà Nội, sân bay Nội Bài và các địa phương trong vùng, cùng triển vọng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đi vào khai thác năm 2027, Bắc Ninh có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, mở rộng thị trường và thu hút khách quốc tế.

Công trình khu giảng đường Phật học chùa Vĩnh Nghiêm vừa hoàn thành, tạo điểm nhấn cảnh quan đối với di tích.

Cùng với giao thông, cơ sở vật chất phục vụ du lịch từng bước được mở rộng. Toàn thành phố hiện có 1.057 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 6 khách sạn 5 sao, 22 khách sạn từ 1-3 sao và 106 khách sạn đạt chuẩn tối thiểu. Trên địa bàn thành phố có 39 khu, điểm du lịch được công nhận, trong đó có 1 khu du lịch cấp thành phố.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An), một trong những điểm di tích thuộc Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, công tác tu bổ di tích gắn với đầu tư hạ tầng phục vụ khách tham quan được quan tâm triển khai. Thực hiện quyết định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm trên diện tích 1,36 ha do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây ban hành, đến ngày 20/10/2026, các hạng mục gồm khu giảng đường Phật học với 2 nhà giảng đường, 2 dãy hành lang, sân phía trước, hệ thống cây xanh, sân chùa (sân cát tường) và tam quan cơ bản đã hoàn thành.

Ông Đỗ Ngọc Quý, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Tân An (phường Tân An) cho biết: Hiện nay, đơn vị đang thi công dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất một số hạng mục phụ trợ chùa Vĩnh Nghiêm với tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng. Theo đó, quy mô đầu tư xây dựng gồm: Bãi đỗ xe (diện tích khoảng 8.000 m2), lát vỉa hè dọc tỉnh lộ 299C (từ bãi đỗ xe đến đường vào chùa Vĩnh Nghiêm), lát vỉa hè trước cửa chùa, thiết kế đường đi bộ trong chùa, hệ thống đèn chiếu sáng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đầu tháng 3/2027.

Tại các điểm đến khác như chùa Bổ Đà (phường Vân Hà), đền Đô (phường Từ Sơn), Suối Mỡ (xã Nghĩa Phương), khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử), Bản Ven Xanh (xã Xuân Lương), Bầu Tiên (xã Kiên Lao)… cơ sở vật chất cũng từng bước được đầu tư. Ông Bùi Xuân Tuyển, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển du lịch cộng đồng Bản Ven Xanh cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của du khách, đơn vị vừa đầu tư thêm nhiều hạng mục: Xây thêm bể bơi, điểm vui chơi, khu ăn uống, nhà sàn, đường trượt cầu vồng, nâng cấp, cải tạo thêm bãi đỗ xe… Hiện nay, điểm du lịch cộng đồng Bản Ven Xanh có thể đón tiếp khoảng 800 khách ăn uống cùng một thời điểm.

Những chuyển biến về hạ tầng góp phần tạo điều kiện tăng trưởng du lịch. Năm 2025, Bắc Ninh đón 6,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 350 nghìn lượt; tổng thu du lịch đạt 5,5 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ.

Đầu tư đồng bộ, thu hút dự án quy mô lớn

Dù đạt một số kết quả bước đầu, hạ tầng du lịch vẫn còn hạn chế. Thành phố chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược và thiếu các sản phẩm quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng, tổ hợp văn hóa, giải trí, khách sạn lớn... Hệ thống đường giao thông ở nhiều khu, điểm du lịch còn hẹp, chưa được mở rộng, nâng cấp. Nhiều nơi thiếu bãi đỗ xe, hệ thống nhà vệ sinh công cộng...

Trên địa bàn thành phố có 39 khu, điểm du lịch được công nhận, trong đó có 1 khu du lịch cấp thành phố. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 1 khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc gia, 2 khu du lịch cấp thành phố, công nhận thêm khoảng 10 điểm du lịch và hình thành 3 tuyến du lịch liên vùng ổn định.

Theo Đề án số 17, ngày 28/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng thể phát triển du lịch thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch số 84, của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 1 khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc gia, 2 khu du lịch cấp thành phố, công nhận thêm khoảng 10 điểm du lịch và hình thành 3 tuyến du lịch liên vùng ổn định. Mục tiêu đặt ra là phát huy giá trị văn hiến, cách mạng và bản sắc Kinh Bắc, xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng của vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng.

Ông Nguyễn Đắc Hồng, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết: Giai đoạn 2026 - 2030, UBND thành phố chỉ đạo ưu tiên đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông tiếp cận các khu, điểm du lịch, nhất là các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng, làng nghề, vùng cây ăn quả và các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nhưng còn hạn chế về hạ tầng. Thành phố cũng định hướng xây dựng chương trình đầu tư công trọng điểm về hạ tầng du lịch, ưu tiên công trình liên vùng, kết nối sân bay, nhà ga, đường sắt, bến thủy du lịch và các khu, điểm du lịch. Tại điểm đến, các hạng mục thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh đạt chuẩn, trung tâm hỗ trợ du khách, không gian đi bộ, điểm dừng nghỉ…cần được đầu tư đồng bộ.

Cùng đó, chú trọng thu hút đầu tư phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, cơ sở lưu trú chất lượng cao, dịch vụ mua sắm, du lịch đường sông, công viên di sản văn hóa, trung tâm trình diễn di sản dân ca quan họ, biểu diễn thực cảnh, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch chất lượng cao theo hướng xanh, bền vững, hài hòa với cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông đi đôi với nâng cấp cơ sở vật chất và thu hút đầu tư quy mô lớn sẽ tạo điều kiện để Bắc Ninh kết nối các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách.