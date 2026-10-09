Bắc Ninh đấu giá khu đất hơn 32.000 m², giá khởi điểm 122,4 tỷ đồng

Khu vực Trung tâm xã Tân Chi, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Nội Viên, xã Tân Chi, TP Bắc Ninh.

Theo quyết định, khu đất đấu giá có tổng diện tích 32.103,26 m², thuộc loại đất ở nông thôn. Khu đất hiện không có tài sản gắn liền với đất và chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Vị trí khu đất được xác định theo Bảng giá đất tại tuyến Huyện lộ Bách Môn - Lạc Vệ, đoạn từ Tỉnh lộ 276 đến Quốc lộ 38.

Cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch khá đa dạng, với phần đất ở dân cư gồm 157 lô, diện tích 12.278,09 m²; đất thương mại, dịch vụ rộng 1.140,15 m². Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh 1.628 m², bãi đỗ xe 949,6 m², giao thông 13.566,28 m² và hạ tầng kỹ thuật 2.541,14 m².

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa các đồ án quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt, đồng thời tạo thêm quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân địa phương. Khu nhà ở cũng góp phần tạo nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hiệu quả quỹ đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hóa.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có quy mô dân số khoảng 628 người. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc. Đối với khu nhà ở, dự án bố trí 157 lô, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, cao 4 tầng và 1 tum, mật độ xây dựng 100%.

Khu thương mại, dịch vụ có diện tích khoảng 1.140,15 m², được xây dựng với chiều cao từ 3-5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%. Các chỉ tiêu cụ thể được thực hiện theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và điều chỉnh.

Khu đất thực hiện dự án không bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết. Do đó, ngoài nghĩa vụ tài chính từ kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, là 568,3 tỷ đồng. Khoản này gồm khoảng 122,41 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến tạm tính theo bảng giá đất và khoảng 445,89 tỷ đồng chi phí xây dựng. Đây mới là tổng vốn đầu tư dự kiến; tổng mức đầu tư cuối cùng sẽ do nhà đầu tư trúng đấu giá xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Về hình thức sử dụng đất, 12.278,09 m² đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất; 1.140,15 m² đất thương mại, dịch vụ được cho thuê và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Phần 18.685,02 m² còn lại gồm đất cây xanh, bãi đỗ xe, giao thông và hạ tầng kỹ thuật được giao không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với người trúng đấu giá là 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo phương án, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là quý IV/2026 và quý I, II/2027. Giá khởi điểm tạm tính theo bảng giá đất là 122.412.513.986 đồng, gồm khoảng 118,11 tỷ đồng đối với diện tích đất ở và gần 4,3 tỷ đồng đối với diện tích đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Cuộc đấu giá được tổ chức đối với toàn bộ khu đất theo phương thức trả giá lên và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phong được đề xuất là đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và chất lượng được phê duyệt.

Tiến độ thực hiện dự án là 4 năm, tương đương 48 tháng, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá. Sau khi hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu, nhà đầu tư phải bàn giao các phần đất cây xanh, bãi đỗ xe, giao thông và hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy định.