Ảnh minh họa. (Ảnh: Vũ Phường)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 3136/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở khu phố Đại Bái, phường Gia Bình.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 27.934,8 m², thuộc tổ dân phố Đại Bái, phường Gia Bình. Trong đó, diện tích đất nhà ở liền kề là 10.715,2 m²; đất cây xanh 1.791,1 m²; đất thể dục, thể thao 1.695,2 m²; đất giao thông và bãi đỗ xe 13.093,6 m²; đất hạ tầng kỹ thuật 279,4 m² và đất mương thủy lợi 360,3 m². Hiện trạng khu đất chưa có tài sản gắn liền với đất và chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự án hướng tới cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển hạ tầng, đồng thời hình thành quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương. Quy mô dân số dự kiến khoảng 440 người.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng 77 căn nhà ở liền kề cao 3 tầng và 28 căn nhà liền kề cao 5 tầng, đều theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Ngoài ra, dự án có 5 lô nhà ở riêng lẻ gồm nhà vườn, biệt thự, cao 3 tầng, cũng được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài. Các khu chức năng như cây xanh, thể dục thể thao, bãi đỗ xe và khu nhà ở được kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ, bảo đảm đấu nối với các khu dân cư lân cận.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 472,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Trong đó, tiền sử dụng đất tạm tính theo bảng giá đất là hơn 217,7 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng dự kiến hơn 254,7 tỷ đồng. Đây là mức vốn sơ bộ, tổng mức đầu tư cuối cùng sẽ do nhà đầu tư trúng đấu giá xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với phương án sử dụng đất, diện tích 10.715,2 m² đất ở liền kề được giao có thu tiền sử dụng đất. Phần diện tích 17.219,6 m² còn lại, gồm đất cây xanh, thể dục thể thao, giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và mương thủy lợi, được giao không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất.

Giá khởi điểm dự kiến của toàn bộ khu đất được tạm tính theo bảng giá đất là hơn 217,7 tỷ đồng. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức đối với toàn bộ khu đất, trong đó diện tích đất ở là 10.715,2 m², theo phương thức trả giá lên. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào quý I và quý II/2027. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận được đề xuất là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá.

Theo phương án, người trúng đấu giá phải nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo và nộp 50% còn lại trong thời hạn 90 ngày. Trường hợp quá thời hạn 90 ngày mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ thông báo cho cơ quan quản lý đất đai để trình Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 3 năm kể từ ngày được giao đất. Đồng thời, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.