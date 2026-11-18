Gia đình ông Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1955) và bà Vũ Thị Toan (sinh năm 1956) ở cuối thôn Tuấn Thịnh, xã Mỹ Thái có hoàn cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo. Năm 2023, con trai của ông bà gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, sau đó con dâu cũng bỏ đi khiến việc chăm sóc hai cháu nội dồn hết lên vai ông bà.

Chi ủy, Ban quản lý thôn Tuấn Thịnh, xã Mỹ Thái thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Việt đang hoàn thiện nhà Đại đoàn kết.

Ông bà đã già yếu, nguồn thu chỉ trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống luôn thiếu thốn, vất vả. Ngôi nhà cũ tường đất được xây từ hàng chục năm trước nay xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa to gió lớn là có nguy cơ đổ sập. Biết là nguy hiểm nhưng ông bà không đủ sức khỏe, kinh tế để xây nhà mới. Nắm bắt được hoàn cảnh của ông Việt, bà Toan, Đảng ủy xã Mỹ Thái chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã rà soát, đưa vào danh sách các gia đình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong năm 2026. Sau khi khảo sát địa điểm, lên phương án xây dựng, đầu tháng 10 vừa qua, ngôi nhà được khởi công ngay bên cạnh căn nhà cũ.

Những ngày này, nhóm thợ đều là người thân, họ hàng của ông bà chăm chỉ xây từng viên gạch để dần hình thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình. Ngôi nhà rộng hơn 80 m2, chi phí khoảng 500 triệu đồng, phấn đấu hoàn thành sớm để ông bà đón Tết trong nhà mới. Ông Việt xúc động nói: “Khi biết được hỗ trợ xây nhà, gia đình tôi vô cùng vui mừng. Chúng tôi đã già yếu nên lo lắng cho các cháu còn nhỏ, nay có nhà mới, chúng tôi yên tâm hơn. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, gia đình tôi không thể xây được nhà chắc chắn, khang trang thế này”.

Năm nay, xã Mỹ Thái triển khai xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các công trình xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ, bảo đảm sớm bàn giao cho các gia đình. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thái cho biết: “Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống Nhân dân, xã Mỹ Thái đã rà soát các hộ khó khăn về nhà ở để có phương án giúp đỡ. Xã phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ, trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thôn có hộ nghèo, khó khăn được xây nhà Đại đoàn kết bố trí lực lượng hội viên phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh… để giúp đỡ về nhân lực như thu dọn trên diện tích xây dựng, tháo dỡ nhà cũ, đóng góp thêm kinh phí xây dựng, mua sắm vật dụng”.

Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết hoàn thành không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên để các gia đình thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức, cá nhân đối với những hộ còn khó khăn về nhà ở.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, các ban, ngành, địa phương triển khai rà soát đúng đối tượng; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm: Nền cứng, mái cứng, tường cứng.

Tại xã Nghĩa Phương, trong năm nay, 6 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Gia đình ông Hoàng Tài Hoàn (sinh năm 1958), dân tộc Tày, ở thôn Suối Ván là một trong những hộ được hỗ trợ. Ông Hoàn chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã nhiều tuổi, sức khỏe kém, con trai bị bệnh mấy năm nay nên khả năng lao động hạn chế. Ngôi nhà cấp 4 xây từ lâu đã xuống cấp, cũ nát. Thu nhập chỉ trông vào vườn na nên gia đình rất khó có điều kiện xây nhà mới”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Nghĩa Phương, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, hướng dẫn Ban Công tác mặt trận thôn Suối Ván vận động các tổ chức, cá nhân, người thân, dòng họ và Nhân dân chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình. Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Bí thư Chi bộ thôn Suối Ván cho biết, từ nguồn lực tổng hợp đó, vào tháng 9/2026, ngôi nhà đã được khởi công với diện tích khoảng 140 m2. Hằng tuần, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và các đoàn thể đều đến thăm hỏi, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng. Hiện nay căn nhà đang được xây thô, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, các ban, ngành, địa phương triển khai rà soát đúng đối tượng; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm: Nền cứng, mái cứng, tường cứng. Thành phố triển khai chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Hoạt động ý nghĩa này có sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Không chỉ giúp về nhà ở, cấp ủy các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đối với công tác giảm nghèo bền vững; phát huy tính tích cực, chủ động của các hộ nghèo, cận nghèo, xóa nhà dột nát, quyết tâm vươn lên thoát nghèo.