Bắc Ninh đặt mục tiêu xây gần 129.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành gần 129.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Ảnh: UBND TP Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1180/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở, nâng cao điều kiện sống của người dân và bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn.

Theo lộ trình đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố Bắc Ninh phấn đấu đạt 40 m² sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 42m² sàn/người, khu vực nông thôn đạt 36,3 m² sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10 m²/người.

Đối với nhà ở thương mại giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh dự kiến đưa vào sử dụng 72,62 triệu m² sàn, tương đương 511.600 căn.

Về nhà ở xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng diện tích khoảng 13,95 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 233.348 căn.

Riêng giai đoạn 2026 - 2030, địa phương phấn đấu hoàn thành tối thiểu 128.893 căn, góp phần đạt chỉ tiêu 152.292 căn theo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong đó, nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp phấn đấu phát triển, hoàn thành khoảng 6,22 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 105.559 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 356.440m² sàn, tương ứng 5.092 căn; nhà lưu trú công nhân cho thuê khoảng 912.100 m² sàn, tương ứng 18.242 căn.

Về nhà ở công vụ, thành phố sẽ phát triển 5.950 m² sàn tương đương 63 căn và cam kết đáp ứng 100% nếu phát sinh thêm nhu cầu thực tế.

Song song với việc xây mới, Bắc Ninh tiếp tục dùng vốn từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Về chất lượng công trình, thành phố đặt chỉ tiêu đến năm 2030 tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ xuống 0,1%.

Tại khu vực đô thị bắt buộc đạt 100% nhà ở kiên cố và bán kiên cố, trong khi khu vực nông thôn đạt 99,7% và chỉ còn 0,3% nhà thiếu kiên cố. Chính quyền cũng khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở bảo đảm chất lượng kiên cố theo quy định pháp luật.

Tổng nguồn vốn cần thiết để phát triển nhà ở trong 5 năm tới ước tính khoảng 718.547 tỷ đồng. Dòng vốn này chủ yếu phân bổ cho nhà ở thương mại và khu dân cư với 637.632 tỷ đồng. Quá trình phát triển nhà ở xã hội sẽ cần khoảng 80.823 tỷ đồng và nhà ở công vụ cần 92 tỷ đồng.

Trần Trọng