Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút 15-20 tỷ USD vốn FDI đến năm 2030

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 29/10/2026 về thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, thành phố hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương có sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh cao trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn FDI chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh đến nền kinh tế địa phương.

Bắc Ninh phấn đấu trên 80% dự án FDI thu hút mới thuộc các lĩnh vực trọng điểm như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa của từng dự án. Các tiêu chí được ưu tiên gồm trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, khả năng chuyển giao công nghệ, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và logistics tiếp tục được xác định là những lĩnh vực kinh tế chủ lực, gắn với định hướng phát triển đô thị thông minh và các hành lang liên kết vùng.

Phấn đấu thu hút 15-20 tỷ USD vốn FDI đến năm 2030

Cụ thể, đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu thu hút mới và mở rộng khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI, vốn đầu tư thực hiện đạt 10-15 tỷ USD. Khu vực FDI dự kiến đóng góp khoảng 50% GRDP toàn thành phố và chiếm từ 50% trở lên trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đáng chú ý, trên 80% dự án FDI thu hút mới sẽ thuộc các lĩnh vực trọng điểm như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, vật liệu mới và năng lượng sạch. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm dần tỷ trọng các dự án gia công, lắp ráp đơn thuần, thâm dụng lao động.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, Bắc Ninh phấn đấu thu hút từ 3-6 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, đổi mới sáng tạo của các tập đoàn đa quốc gia; tỷ lệ doanh nghiệp FDI có hoạt động R&D tại địa phương đạt từ 10% trở lên.

Công nhân Samsung kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghệ cao.

Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia chuỗi cung ứng FDI; tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 40-50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong doanh nghiệp FDI đạt trên 80%.

Về hạ tầng công nghiệp, Bắc Ninh định hướng hình thành trên 2 khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành điện tử - bán dẫn; bảo đảm 100% khu công nghiệp có hạ tầng số đồng bộ.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn hàng đầu của vùng Thủ đô mở rộng và cả nước, phát triển theo mô hình đa cực, tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.

Ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố Bắc Ninh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút FDI.

Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm; đồng thời kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được định hướng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược và tập đoàn đa quốc gia có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm, thân thiện với môi trường và có khả năng chuyển giao công nghệ.

Nhiều tập đoàn lớn về sản xuất chất bán dẫn chọn Bắc Ninh để đầu tư.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ các ngành bán dẫn, AI và công nghệ cao. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bắc Ninh cũng định hướng phát huy vai trò động lực của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Khu Kinh tế đặc biệt Gia Bình và các hành lang kinh tế kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo lợi thế trong thu hút các nhà đầu tư lớn.

Cùng với thu hút đầu tư mới, thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp sau cấp phép, xây dựng hệ thống quản lý đầu tư trên nền tảng số, tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết về công nghệ, môi trường, sử dụng đất, nghĩa vụ thuế và lao động.

UBND thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các giải pháp được giao.

Với định hướng thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, Bắc Ninh kỳ vọng tạo chuyển biến trong cơ cấu dòng vốn FDI, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.