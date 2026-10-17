Bắc Ninh đặt mục tiêu số hóa 100% mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh Nguyễn Hồng Quang, thành phố Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản được quản lý trên nền tảng số; trên 60% vùng sản xuất tập trung áp dụng nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc.

Toàn thành phố có trên 60% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại lớn được cập nhật, quản lý trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. Trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ trên môi trường số.

100% mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất bảo đảm an toàn được xây dựng, quản lý, theo dõi và hỗ trợ kết nối với chuỗi liên kết đa giá trị phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, quản lý vùng sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai đến chế biến, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân tiếp cận, ứng dụng các nền tảng số, công nghệ mới, phương thức quản trị hiện đại; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Trong lĩnh vực trồng trọt, thành phố Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình nhà màng, nhà lưới, tưới tiết kiệm, tưới thông minh, bón phân chính xác và sản xuất theo quy trình tiên tiến.

Cùng với đó, triển khai ứng dụng thiết bị không người lái (UAV), Drone, AI, IoT, cảm biến và các công nghệ số trong giám sát đồng ruộng, phát hiện và dự báo sinh vật gây hại, quản lý dịch hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, gieo hạt…. ; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về cây trồng, sinh vật gây hại, vùng sản xuất, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; triển khai nhật ký sản xuất điện tử, bản đồ số vùng sản xuất và các giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản, thành phố Bắc Ninh cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, đàn vật nuôi, cơ sở sản xuất giống, cơ sở giết mổ, vùng an toàn dịch bệnh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan; đẩy mạnh cập nhật dữ liệu chăn nuôi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; ứng dụng AI, IoT, cảm biến và các giải pháp tự động hóa trong quản lý đàn vật nuôi, theo dõi môi trường chăn nuôi và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật; xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi thông minh, chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn, phát thải thấp và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; triển khai nhật ký sản xuất điện tử và các giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Song song với hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất ứng dụng phần mềm quản trị, phần mềm kế toán, xây dựng website cơ sở, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã số, nông dân số; hỗ trợ các chủ thể OCOP ứng dụng nền tảng số trong quản lý, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tham gia thương mại điện tử; phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới...

Ngoài ra, thành phố Bắc Ninh xây dựng các mô hình điểm về nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất sử dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất, quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ trên môi trường số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lên các nền tảng số...

9 tháng của năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng và hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch cây trồng vụ Mùa, năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng chủ lực duy trì ổn định.

Các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ Đông 2026-2027, bảo đảm đúng khung thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đã gieo trồng được 2.647 ha cây trồng vụ đông, đạt 10,2% kế hoạch; trong đó cây ngô 1.056 ha; cây lạc 451 ha; khoai lang 222 ha; rau các loại 825 ha; cây khác (hoa, dược liệu…) 93 ha...

Các loại cây ăn quả sinh trưởng, phát triển ổn định, sản lượng cơ bản đạt kế hoạch, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán được duy trì, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Trong số đó, thu hoạch xong vải thiều sản lượng 131.560 tấn, nhãn sản lượng 21.000 tấn, na chính vụ sản lượng 8.400 tấn, đang thu hoạch ổi được 5.850/8.800 tấn, giá bán từ 15-20 nghìn đồng/kg (tương đương so với cùng kỳ).

Sản lượng thịt hơi các loại 311 nghìn tấn, đạt 78,7% kế hoạch. Giá thịt lợn hơi từ 56-60 nghìn đồng/kg; gà thương phẩm 51-67 nghìn đồng/kg; vịt 48 nghìn đồng/kg; ngan 67 nghìn đồng/kg.

Sản lượng thu hoạch cá thương phẩm 79.721 tấn (sản lượng nuôi đạt 74.664 tấn, khai thác đạt 5.057 tấn), đạt 79,7% so với kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Thành phố Bắc Ninh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án Phát triển nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ cao phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030.../.