Bắc Ninh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Samkwang, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Quang Châu, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên; khoảng 60% doanh nghiệp nội địa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là 1 trong những mục tiêu tại Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2035 do UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành.

Theo đó, Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa phấn đấu đạt 25 - 30% đối với ngành điện tử, 45% đối với cơ khí chế tạo, 22 - 30% đối với ngành ô tô và 15% đối với công nghiệp công nghệ cao. Hằng năm, hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối cung - cầu với các tập đoàn đa quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2035, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đạt từ 1.000 doanh nghiệp trở lên; khoảng 80% doanh nghiệp nội địa áp dụng tiêu chuẩn mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành điện tử, cơ khí, ô tô và công nghệ cao tiếp tục được nâng cao, từng bước hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển ở trình độ cao.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chương trình xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; quy hoạch quỹ đất chuyên ngành và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh, chuyển đổi xanh; thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển thị trường thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu số về năng lực cung ứng của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu hằng năm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch B2B, hội chợ, triển lãm nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 165.800 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố bố trí 99.900 triệu đồng, các nguồn huy động hợp pháp khác là 65.900 triệu đồng.