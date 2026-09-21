Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 128.000 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt 40m² sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 42m² sàn/người, khu vực nông thôn đạt 36,3m² sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10m²/người.

Bắc Ninh đặt mục tiêu riêng giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành tối thiểu 128.893 căn nhà. Ảnh: stc.bacninh.gov.vn

Đối với nhà ở thương mại, giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh phấn đấu phát triển, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 72,62 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 511.600 căn.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 13,95 triệu m² sàn, tương ứng 233.348 căn trong giai đoạn 2021 - 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu hoàn thành tối thiểu 128.893 căn, góp phần thực hiện chỉ tiêu 152.292 căn theo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong đó, nhà ở xã hội dành cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp khoảng 6,22 triệu m² sàn, tương ứng 105.559 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 356.440m² sàn, tương ứng 5.092 căn; nhà lưu trú công nhân cho thuê khoảng 912.100m² sàn, tương ứng 18.242 căn.

Đối với nhà ở công vụ, Bắc Ninh dự kiến phát triển khoảng 5.950m² sàn, tương đương 63 căn. Trường hợp phát sinh nhu cầu trong giai đoạn 2026 - 2030 và có đủ nguồn vốn, tỉnh phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu.

Bên cạnh phát triển các loại hình nhà ở, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu, trong đó tập trung hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hộ có nhà ở tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu như bão, lũ, sạt lở đất.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%, trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,7%.

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 718.547 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư cần khoảng 637.632 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 80.823 tỷ đồng và nhà ở công vụ khoảng 92 tỷ đồng.