Bắc Ninh đặt mục tiêu giành hơn 90 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết ngày 30/8/2026, 99/99 xã, phường trên địa bàn đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao, đạt 100% kế hoạch. Bình quân mỗi địa phương tổ chức từ 8 môn thi đấu trở lên; các xã miền núi tổ chức khoảng 5 môn. Toàn thành phố tổ chức hơn 880 giải, cuộc thi đấu thể thao cấp xã, phường, thu hút khoảng 45.000 lượt vận động viên tham gia.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh (đứng giữa) tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: bacninh.gov.vn

Đối với Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố, Ban Tổ chức triển khai 20 môn thi đấu và hoàn thành toàn bộ nội dung trong tháng 9/2026, đạt 100% kế hoạch, với gần 600 huy chương được trao và hơn 3.500 lượt cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 6/9 tại Nhà thi đấu thể thao thành phố, với hơn 762 người thuộc 26 khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, đại diện các đoàn thể, lực lượng vũ trang, vận động viên, trọng tài, học sinh và 11 cụm thi đua, đại diện cho 99 xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định Đại hội Thể dục thể thao các cấp đã trở thành ngày hội thể thao rộng khắp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, cổ vũ; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có triển vọng cho thể thao thành tích cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Ông Lê Xuân Lợi đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm phát triển thể thao quần chúng, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển thực chất, bền vững và đồng đều.

Đặt mục tiêu giành ít nhất 30 huy chương vàng

Tiếp nối kết quả đạt được, Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với lực lượng gồm 56 huấn luyện viên và 279 vận động viên, tranh tài ở 17 môn với 218 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành hơn 90 huy chương các loại, trong đó có từ 30 huy chương vàng trở lên.

Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại TPHCM, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp, với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn, trang thiết bị và điều kiện thi đấu; xây dựng phương án cụ thể cho từng môn, từng nội dung và vận động viên có khả năng giành huy chương.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và đi lại cho đoàn; đồng thời đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần kỷ luật, tự tin, quyết tâm thi đấu, tuân thủ luật và điều lệ, giữ gìn hình ảnh thể thao Bắc Ninh.

Sau Đại hội, các đơn vị cần đánh giá kết quả thi đấu của từng môn, đội tuyển và vận động viên; xác định những môn thế mạnh, nội dung ưu tiên để xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện và ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác đào tạo vận động viên.

Dịp này, UBND thành phố Bắc Ninh trao Bằng khen tặng 16 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao theo tổng sắp huy chương và trao cờ tại 11 cụm thi đua.

Lãnh đạo thành phố cũng trao Cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, thể hiện quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Bắc Ninh trên đấu trường toàn quốc.