Thông tin từ hiện trường cho thấy, đám cháy khởi phát vào khoảng 16 giờ 30 phút. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Bắc Ninh đã điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy.

Đám cháy với cột khói đen bốc cao.

Lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Bắc Ninh triển khai chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, đây là kho chứa vải, nhiều chất dễ cháy khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến 19 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn, đồng thời khống chế nguy cơ cháy ngầm.

Nguyên nhân gây cháy và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.