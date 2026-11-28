Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng phường Từ Sơn, Điện lực Từ Sơn triển khai các biện pháp chữa cháy.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao đến cả trăm mét, có thể quan sát được từ địa phận Gia Lâm (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, đây là kho chứa vải, nhiều chất dễ cháy, nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Đến 19 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng chức năng chưa tìm thấy người mắc kẹt, đồng thời tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu nguy cơ cháy ngầm.

Hiện các lực lượng chức năng đang xác định chủ sở hữu của kho vải và rà soát, xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.