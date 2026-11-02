Bắc Ninh: Dập tắt cháy rừng tại phường Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực đất của gia đình ông Thân Văn Ly, tổ dân phố Phấn Sơn sau đó lan rộng ra khu vực xung quanh.

Đám cháy phát hiện lúc hơn 16 giờ ngày 1/11 tại khu vực rừng của gia đình Thân Văn Ly.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là người dân phát quang, đốt thực bì, khiến ngọn lửa bùng phát và lan ra khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Phường đã huy động khoảng 150 người gồm cán bộ, chiến sĩ cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng dân quân, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kiểm lâm địa bàn và công chức phường phối hợp khống chế, dập tắt đám cháy.

Cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong.

Với sự tham gia tích cực của các lực lượng, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Để phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, UBND phường Tiền Phong tiếp tục bố trí lực lượng trực tại hiện trường, theo dõi, kiểm soát các khu vực có nguy cơ.

Lực lượng chức năng tập trung dập tắt đám cháy.

Trước diễn biến thời tiết hanh khô, phường Tiền Phong tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị ứng cứu khi cần. Tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân gây cháy và xử lý theo quy định.