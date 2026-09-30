Bắc Ninh: Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi gà ri lai thương phẩm VIETGAHP

Mô hình được Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp với UBND phường Hiệp Hòa và xã Yên Thế triển khai với quy mô 10.000 con gà ri lai (TRT123) thương phẩm tại 3 hộ chăn nuôi. Trong đó, hộ ông Lê Văn Hưng thực hiện tại tổ dân phố Danh Thượng, phường Hiệp Hòa với quy mô 6.000 con; hộ ông Phạm Xuân Tùng và bà Đoàn Thị Thảo tại thôn Tam Hiệp, xã Yên Thế, mỗi hộ 2.000 con.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố trao đổi với bà con phường Hiệp Hòa về việc áp dụng quy trình chăn nuôi tiêu chuẩn VIETGAHP.

Các hộ tham gia được lựa chọn trên cơ sở có chuồng nuôi bảo đảm diện tích, hệ thống cho ăn, uống phù hợp, có biện pháp xử lý chất thải; đồng thời cam kết đầu tư vốn đối ứng và tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật. Trước khi nhập giống, chuồng nuôi được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, kiểm tra điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và cơ sở vật chất.

Trong quá trình chăn nuôi, các hộ áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP, sử dụng đệm lót sinh học, hạn chế người lạ ra vào khu vực chuồng nuôi, thực hiện vệ sinh, khử trùng định kỳ và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo hướng dẫn. Việc sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm mùi hôi, hạn chế phát sinh chất thải, tiết kiệm nước và công lao động vệ sinh chuồng trại.

Kết quả bước đầu cho thấy đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt 98%; trọng lượng bình quân khi xuất bán đạt khoảng 2,5 kg/con; tiêu tốn thức ăn ở mức 2,3 kg thức ăn/kg tăng trọng. Với giá bán dự kiến 65.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế sau khi trừ chi phí đầu tư đạt khoảng 341,24 triệu đồng/10.000 con, cao hơn khoảng 135,41 triệu đồng so với chăn nuôi ngoài mô hình.

Gà ri lai được nuôi theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm phúc lợi động vật và đạt chứng nhận VietGAHP.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, chú trọng an toàn sinh học, phòng bệnh, kiểm soát thức ăn và xử lý chất thải đã giúp đàn gà giảm hao hụt, rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mô hình cũng góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, từng bước chuyển sang chăn nuôi an toàn, có kiểm soát và hướng tới sản phẩm được chứng nhận.

Theo Trung tâm Khuyến nông thành phố, từ kết quả đạt được, mô hình có khả năng nhân rộng tại những địa phương có điều kiện phù hợp. Việc mở rộng chăn nuôi gà ri lai theo hướng VietGAHP không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người chăn nuôi mà còn thúc đẩy phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.