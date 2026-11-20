Khẳng định vai trò tiên phong

Chi bộ thôn Cầu Xa, Đảng bộ xã Nhã Nam hiện có 99 đảng viên, Chi ủy gồm 7 đồng chí. Đáng chú ý, có 3 cán bộ trẻ: Mạc Văn Dương, Bí thư Chi bộ, sinh năm 1990; Thân Văn Hiển, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, sinh năm 1989 và Đỗ Xuân Linh, Chi ủy viên, Trưởng Ban Công tác mặt trận, sinh năm 1991. Cả 3 đồng chí đều từng là cấp ủy viên tại các chi bộ thôn trước sáp nhập. Đây là lợi thế giúp chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Thân Văn Hiển, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cầu Xa, xã Nhã Nam (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ thôn chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây vải thiều với người dân.

Tiêu biểu là đồng chí Mạc Văn Dương. Khi được cấp ủy cấp trên tin tưởng chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn mới, đồng chí không khỏi băn khoăn bởi tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác Đảng còn ít, trong khi việc điều hành xưởng cơ khí của gia đình chiếm nhiều thời gian. Được cấp ủy và đảng viên tin tưởng, đồng chí đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ, cùng tập thể Chi ủy nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết. Đồng chí Dương cho biết: “Chi bộ đã ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên theo hướng phụ trách nhóm hộ, khoảnh tre; xây dựng quy chế làm việc, nghị quyết toàn khóa, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa những vấn đề thiết thực vào nội dung lãnh đạo”.

Từ đó, nhiều phần việc cụ thể được triển khai. Chi bộ ban hành nghị quyết lắp đặt khoảng 90 bóng điện chiếu sáng trên 3,5 km đường trong thôn, kinh phí dự kiến 150 triệu đồng; vận động người dân hiến hơn 200 m² đất mở rộng đường theo Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố, chuẩn bị mặt bằng xây dựng khoảng 2 km đường vào năm 2027. Nhiệm vụ duy trì ngày thứ Bảy xanh, Chủ nhật sạch cũng được đưa vào nghị quyết, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn.

Cùng với đồng chí Dương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thân Văn Hiển cũng ghi dấu ấn bởi sự năng nổ, sâu sát địa bàn. Gia đình đồng chí có hơn 4 nghìn m² vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm thu khoảng 15 tấn quả, trong đó 10 tấn phục vụ xuất khẩu, doanh thu hơn 400 triệu đồng mỗi vụ. Đồng chí thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần lan tỏa tinh thần cùng nhau phát triển kinh tế...

Khơi dậy nguồn lực trẻ

Không riêng ở Cầu Xa, ngày càng nhiều đảng viên trẻ đảm nhận vị trí quan trọng trong cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố, thể hiện tinh thần dấn thân, gần dân, sát dân và sẵn sàng nhận việc khó.

Đảng viên trẻ đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng và phát triển địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, họ trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại phường Lạng Giang có 24/78 chi ủy viên các chi bộ tổ dân phố dưới 45 tuổi. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lạng Giang chia sẻ: “Việc ngày càng có nhiều đảng viên trẻ tiên phong nhận nhiệm vụ trong cấp ủy chi bộ, thể hiện trách nhiệm và ý thức nêu gương. Đội ngũ này góp phần củng cố đoàn kết trong chi bộ, tham gia giải quyết những việc cụ thể ở địa bàn như công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm an ninh, trật tự...”

Trong khi đó, tại phường Quế Võ, trong tổng số 50 chi ủy viên các chi bộ tổ dân phố có 17 đồng chí dưới 45 tuổi. Phường Yên Phong có 38/63 chi ủy viên từ 45 tuổi trở xuống. Đặc biệt, Chi bộ tổ dân phố Đông Mai có cả bí thư, phó bí thư và chi ủy viên đều sinh năm 1991; tại các chi bộ tổ dân phố Phù Lưu, Mẫn Xá, tuổi đời trung bình của chi ủy chỉ khoảng 35 tuổi.

Tại tổ dân phố Yên Lư, phường Yên Dũng, đồng chí Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1987), Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận cùng tập thể chi ủy lãnh đạo triển khai nhiều công trình hạ tầng. Chi bộ thảo luận, tiếp thu ý kiến đảng viên trước khi ra nghị quyết. Ban quản lý tổ triển khai đến Nhân dân, Ban Công tác mặt trận chủ trì tuyên truyền. Khi phát sinh vướng mắc, chi ủy trực tiếp nắm tình hình, tìm cách tháo gỡ. Nhờ đó, người dân đồng thuận góp kinh phí xây mái vòm, sân khấu nhà văn hóa và hiến gần 1.800 m² đất mở rộng tuyến đường dài khoảng 900 m theo Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố.

Ở xã Hợp Thịnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, Chi ủy viên, Trưởng thôn Hiệp Đồng cùng cán bộ, đảng viên trẻ triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”. Các đồng chí trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tiện ích trên điện thoại thông minh. Nhờ đó, Hiệp Đồng xếp thứ hai toàn xã về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, thuộc nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số và được UBND xã khen thưởng.

Có thể khẳng định, đội ngũ đảng viên trẻ thời gian qua đã từng bước thể hiện được vai trò trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, các cấp ủy cần tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, mạnh dạn giao nhiệm vụ, tạo môi trường để đội ngũ này rèn luyện, phát huy năng lực và tinh thần sáng tạo, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.