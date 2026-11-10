Bắc Ninh dẫn đầu xuất khẩu cả nước 9 tháng với 88,27 tỷ USD
Xuất khẩu 9 tháng của Bắc Ninh tăng 31,7%; cùng TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên, 5 địa phương chiếm 65,4% xuất khẩu của 34 địa phương.
Theo biểu trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố tháng 9/2026 của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 88,27 tỷ USD; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với 75,74 tỷ USD, Phú Thọ thứ 3 với 50,90 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu của 34 địa phương đạt 434,13 tỷ USD, tăng 24,6%.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bac-ninh-dan-dau-xuat-khau-ca-nuoc-9-thang-voi-88-27-ty-usd-480455.html