Bắc Ninh dẫn đầu xuất khẩu cả nước 9 tháng với 88,27 tỷ USD

Lợi nhuận tăng gần 34% trong 9 tháng năm 2026 giúp VietinBank củng cố năng lực tài chính. Tuy nhiên, nợ nhóm 3, nhóm 4 tăng mạnh, trong khi chi phí dự phòng tiếp tục gia tăng cho thấy áp lực chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, bộ đệm dự phòng đang cao gấp 1,6 lần tổng nợ xấu, tạo lớp bảo vệ quan trọng nhưng chưa thể loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn trong danh mục cho vay.