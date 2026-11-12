Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất, nhập khẩu, xác lập kỷ lục xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD

10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của thành phố đạt hơn 205,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 101,75 tỷ USD, nhập khẩu đạt 103,32 tỷ USD. Với kết quả này, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, đồng thời trở thành địa phương duy nhất có giá trị xuất khẩu vượt ngưỡng 100 tỷ USD. Đứng thứ hai về xuất khẩu là Thành phố Hồ Chí Minh đạt 84,5 tỷ USD.

Samsung Việt Nam đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của Bắc Ninh.

Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 ghi nhận chuyển biến tích cực khi cán cân thương mại của thành phố chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 13,45 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 12,81 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng lên 26,26 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu cao hơn nhập khẩu giúp thành phố xuất siêu khoảng 634,27 triệu USD.

Trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước 10 tháng năm 2026 đạt 1.010,5 tỷ USD, gồm 499,2 tỷ USD xuất khẩu và 511,3 tỷ USD nhập khẩu, kết quả của Bắc Ninh cho thấy vai trò nổi bật trong hoạt động thương mại quốc tế. Với hơn 205,07 tỷ USD, thành phố đóng góp khoảng 20,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Quy mô xuất nhập khẩu lớn được củng cố bởi nền tảng sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực điện tử, linh kiện và công nghệ cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2026 của thành phố ước tăng 20,44% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,54%, tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng chung.

Riêng tháng 10, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 22,43% so với cùng kỳ; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,34%. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare và Samsung tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng nhà xưởng, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, cung ứng và xuất khẩu của thành phố.

Kết quả xuất, nhập khẩu 10 tháng qua tiếp tục nối dài hành trình vươn lên của Bắc Ninh trên bản đồ thương mại quốc tế. Trước khi sáp nhập, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 39,3 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh với 42,46 tỷ USD; Năm 2024, Bắc Ninh tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 39 tỷ USD, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 46,97 tỷ USD xuống vị trí thứ 2. Đến năm 2025, sau sáp nhập, Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu với 93,27 tỷ USD, vượt Thành phố Hồ Chí Minh, đạt 92,68 tỷ USD.

Việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 205 tỷ USD, kim ngạch xuất, khẩu vượt mốc 100 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026 không chỉ khẳng định quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế Bắc Ninh mà còn cho thấy vai trò quan trọng của thành phố trong chuỗi sản xuất, cung ứng và thương mại toàn cầu.