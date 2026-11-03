Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất nhập khẩu, thu ngân sách vượt dự toán năm

Theo báo cáo, mặc dù chịu tác động từ những biến động của tình hình thế giới, giá nguyên vật liệu đầu vào, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22,43% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 20,44%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 312.736 tỷ đồng, tăng 18,75%. Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức tăng cao, trong đó sản lượng điện thoại thông minh tăng 3,59 lần, thiết bị bán dẫn khác tăng 1,65 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 17.651,6 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 168.403 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 25,97 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm. Thành phố thu hút trên 19,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư quy đổi, đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong kỳ, có 7.304 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 118.896 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Samsung Electronics (Khu công nghiệp Yên Phong). Ảnh: bacninh.gov.vn

Về đầu tư công, đến ngày 31/10, giá trị giải ngân đạt hơn 16.770 tỷ đồng, bằng 68,66% kế hoạch thành phố giao chi tiết và 104,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 71% kế hoạch. Hoạt động sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả được quan tâm, một số sản phẩm bước đầu tiếp cận thị trường quốc tế như bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi xuất khẩu sang Anh.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đến ngày 7/10, toàn thành phố có hơn 2,64 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt 75,9%. Trong 10 tháng, thành phố giải quyết việc làm mới cho 44.360 lao động, đạt 85,3% kế hoạch năm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Sau một tháng hoạt động theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ số chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng từ vị trí 28/34 lên 13/34. Đặc biệt, năm 2026, Bắc Ninh đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), tăng một bậc so với năm trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như sản xuất nông nghiệp manh mún, giá trị gia tăng công nghiệp chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, ngành xây dựng đạt thấp so với kịch bản. Dịch vụ chưa phát huy hết tiềm năng, tình trạng nhập siêu vẫn ở mức cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, thành phố xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị. ﻿Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi; rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, chậm triển khai nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, môi trường, rác thải, điện, nước; quan tâm giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Thành phố chủ động chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi; phân cấp phê duyệt các nhiệm vụ, dự án khuyến nông; kế hoạch phát triển sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030.