Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy ban hành các kế hoạch và tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi như: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Thí sinh Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Khu vực I năm 2026.

Đơn cử như ở Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong và ngoài thành phố với tổng số 7.915 tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã xem xét, trao giải; đồng thời, lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Các cuộc thi, hội thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu sâu, nắm chắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, từ đó tạo “sức đề kháng”, “miễn dịch” trước thông tin xấu, độc; tăng khả năng đấu tranh; khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với việc phát động giải báo chí về xây dựng Đảng của thành phố, Bắc Ninh còn tích cực triển khai hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Trung ương phát động hằng năm và đạt nhiều giải cao.

Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, việc tổ chức đợt sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề được thành phố Bắc Ninh quan tâm triển khai hiệu quả. Nội dung sinh hoạt tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIV, các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, gắn với kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, ban hành 2 đề cương sinh hoạt chính trị mẫu để các đơn vị lựa chọn xây dựng chuyên đề, biên tập đề cương tài liệu tuyên truyền phục vụ sinh hoạt chuyên đề đối với cơ sở.

Việc kết hợp hài hòa giữa sức lan tỏa của báo chí truyền thông, tính thi đua sôi nổi từ các cuộc thi, hội thi và độ lắng sâu của các đợt sinh hoạt tư tưởng đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin xấu độc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đảng ủy các xã, phường triển khai tổ chức sinh hoạt trong tháng 6, 7/2026; yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy về dự, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề tại nơi được phân công phụ trách. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai sinh hoạt chuyên đề tại địa phương, đơn vị; phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ phụ trách địa bàn trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên đã tích cực phát biểu, trao đổi, thảo luận, liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đề xuất nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Quá trình tổ chức triển khai, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn bài, trình chiếu, trực quan hóa nội dung Nghị quyết; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh phường, xã, các cụm loa truyền thanh thôn, bản, trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo, Fanpage và các kênh thông tin của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng; giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa của các chỉ thị, nghị quyết, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Có thể nói, việc kết hợp hài hòa giữa sức lan tỏa của báo chí truyền thông, tính thi đua sôi nổi từ các cuộc thi, hội thi và độ lắng sâu của các đợt sinh hoạt tư tưởng không chỉ giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin xấu, độc, mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là nền tảng vững chắc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, quyết tâm thực hiện lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030.