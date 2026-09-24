Bắc Ninh: Cứu sống bệnh nhân 64 tuổi ngừng tuần hoàn nhiều lần

Ông Dương Văn Giảng tỉnh táo, trả lời rành mạch các câu hỏi của bác sĩ Phan Bảo Trung. (Ảnh chụp chiều 24/9)

Ngày 20/9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (phường Võ Cường) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Dương Văn Giảng, 64 tuổi, trú tại tổ dân phố Yên Lư, phường Yên Dũng trong tình trạng nguy kịch sau khi ngừng tuần hoàn liên tiếp.

Theo người nhà, khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đang làm việc tại công trường, ông Giảng đột ngột chóng mặt, tức ngực, vã mồ hôi và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân (phường Quế Võ) cấp cứu. Trong quá trình thăm khám tại đây, bệnh nhân bất ngờ tím tái, mất ý thức và ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức trong khoảng 30 phút, giúp tim đập trở lại. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Dương Văn Giảng được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Tuy nhiên, ngay khi đến cổng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, bệnh nhân tiếp tục ngừng tim. Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 tiếp nhận người bệnh trong tình trạng hôn mê, không tự thở, phải bóp bóng qua ống nội khí quản; tim và mạch không đập, huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn, mất phản xạ ánh sáng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sức, thiết lập lại tuần hoàn và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp để tìm nguyên nhân. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước bị hẹp khoảng 95%, làm giảm nghiêm trọng tưới máu cơ tim, phù hợp với tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Kíp can thiệp mạch do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trực tiếp thực hiện tiến hành nong bóng và đặt 2 stent tại vị trí tổn thương, giúp tái thông động mạch vành.

Chụp, nong bóng và đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Đáng chú ý, trong quá trình can thiệp, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện rung thất và nhịp nhanh thất - những rối loạn nhịp nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Các bác sĩ lập tức sốc điện kết hợp sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp. Nhịp tim sau đó được kiểm soát, huyết động dần ổn định và bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, bệnh nhân được thở máy xâm nhập, hỗ trợ tuần hoàn và lọc máu liên tục. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bảo Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, sau nhiều lần ngừng tuần hoàn và nhồi máu cơ tim cấp, người bệnh còn nhiều biến chứng, trong đó có tổn thương thận, cần tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Đến ngày 24/9, tình trạng bệnh nhân cải thiện đáng kể. Ông Giảng tỉnh táo, được cai máy thở, huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh chiều 24/9, ông Giảng cho biết không có ký ức về quá trình được đưa đi cấp cứu. “Nghe bác sĩ, người nhà và người bệnh cùng phòng kể lại tôi mới biết mình đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy” - ông Giảng chia sẻ.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp cấp cứu đặc biệt nặng và hiếm gặp. Trong tình huống này, việc nhận diện sớm dấu hiệu nhồi máu cơ tim, hồi sức ngay khi ngừng tuần hoàn xảy ra và nhanh chóng tái thông động mạch vành có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống và hồi phục của người bệnh.

Cùng với cấp cứu và can thiệp các trường hợp nhồi máu cơ tim, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp tục phát triển các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, trong đó có cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và siêu âm trong lòng mạch (IVUS).

Với kỹ thuật IVUS, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp cấu trúc thành mạch, mức độ tổn thương và đặc điểm mảng xơ vữa. Kết quả siêu âm trong lòng mạch giúp lựa chọn kích thước stent, xác định vị trí đặt và đánh giá kết quả sau can thiệp, qua đó hỗ trợ nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị bệnh mạch vành.

Việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu cùng năng lực cấp cứu, hồi sức và can thiệp tim mạch giúp bệnh viện từng bước nâng cao khả năng xử trí những trường hợp tim mạch cấp tính, đặc biệt là các tình huống đe dọa tính mạng cần can thiệp khẩn cấp.