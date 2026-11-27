Chăm sóc sức khỏe từ sớm

Phụ trách công tác y tế ở xã đặc biệt khó khăn, quy mô dân số đông, địa bàn rộng lớn, Trạm Y tế Sơn Động, xã Sơn Động chủ động phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tổ chức khám sức khỏe ngay tại các thôn. Theo thống kê, trong năm 2026, đơn vị đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức gần 20 buổi khám lưu động tại các thôn với gần 4 nghìn người dân được thăm khám.

Cán bộ Trạm Y tế Sơn Động, xã Sơn Động về thôn khám sức khỏe cho người dân.

Mới đây, qua khám sàng lọc, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 phát hiện 10 trường hợp trên địa bàn xã mắc lao phổi, kịp thời tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị. Điển hình, qua chụp X-quang ngực, bác sĩ phát hiện bà Trần Thị T, thôn Tam Sơn có hạch xơ rải rác phổi hai bên, đưa vào diện theo dõi bệnh lao phổi. Tương tự, bà Hoàng Thị L, ở thôn Phe cũng được phát hiện có dấu hiệu nghi mắc lao phổi. “Được các bác sĩ về tận thôn khám, phát hiện có dấu hiệu lao phổi và tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị sớm nên tôi yên tâm”, bà L chia sẻ.

Giai đoạn 2026 - 2030, toàn thành phố có 19 xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Để bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, các trạm y tế chủ động lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tại xã Đèo Gia, do địa bàn rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn, Trạm Y tế xã phân công nhân viên phụ trách từng thôn, đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe, giám sát dịch bệnh. Thông qua mạng lưới này, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, tham gia khám sức khỏe định kỳ và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Nhờ đó, đến nay, 93,1% dân số xã được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong khi đó, tại xã Đại Sơn, UBND xã vừa đầu tư 550 triệu đồng xây dựng phòng khám, mua sắm trang thiết bị, triển khai bệnh án điện tử tại Trạm Y tế xã. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh, từng bước hiện đại hóa quy trình tiếp đón, quản lý thông tin và theo dõi sức khỏe người bệnh. Bà Lăng Thị Lý, dân tộc Nùng, ở thôn Giáo Liêm (xã Đại Sơn) cho biết: “Trước đây, mỗi lần đến khám, lấy thuốc điều trị tăng huyết áp tôi phải chờ đợi. Từ khi có phòng khám mới, việc tiếp đón và làm thủ tục thuận tiện hơn; hồ sơ bệnh án của tôi được cập nhật trên sổ sức khỏe điện tử”.

Đầu tư cơ sở vật chất

Theo số liệu tổng hợp, đến nay, toàn thành phố có gần 3,1 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 88,7%; trong đó, khoảng 1,3 triệu lượt người được khám tại các trạm y tế và thông qua các đợt khám lưu động. Đáng chú ý, tại các xã đặc biệt khó khăn, kết quả khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt tỷ lệ cao, nhiều xã cao hơn mức bình quân chung của thành phố như: Tây Yên Tử (99,2%), Đại Sơn (96,6%), An Lạc (95%), Biên Sơn (93,7%), Biển Động (93,7%), Sơn Hải (93,5%), Đèo Gia (93,1%)...

Bác sĩ Trạm Y tế Đèo Gia, xã Đèo Gia cập nhật kết quả khám bệnh lên sổ sức khỏe điện tử.

Mặc dù vậy, cơ sở vật chất ở một số trạm chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, trong khi đội ngũ cán bộ y tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ. Tại thời điểm tháng 11/2026, Trạm Y tế Đại Sơn thiếu 5 biên chế; Trạm Y tế xã Đèo Gia thiếu 10 biên chế… Bác sĩ Lâm Minh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Y tế Đèo Gia cho biết: “Để bổ sung nhân lực phục vụ hoạt động chuyên môn, tháng 10/2026, trạm đã ký hợp đồng với 3 lao động có trình độ cao đẳng điều dưỡng. Mặc dù vậy, nhân lực của trạm vẫn còn thiếu, nếu không được bổ sung kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến bố trí 547,5 tỷ đồng để xây mới 6 trạm y tế: Tuấn Đạo, Vân Sơn, Đồng Kỳ, Biên Sơn, Tây Yên Tử, Tân Sơn và cải tạo, nâng cấp, mở rộng 5 trạm y tế: Đại Sơn, Đèo Gia, Lục Sơn, Tam Tiến, Trường Sơn.

Trong định hướng phát triển mạng lưới y tế, giai đoạn 2026 - 2031, ngành Y tế thành phố chủ trương xây dựng phòng khám đa khoa tại 63 trạm y tế, phòng khám bác sĩ gia đình tại 33 trạm và duy trì 3 trạm y tế theo mô hình hiện nay. Cùng với kiện toàn mô hình tổ chức, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trạm y tế xã, phường có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu về không gian chức năng theo quy định của Bộ Y tế; 100% trạm có đủ danh mục thiết bị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi năm phấn đấu thực hiện luân chuyển, điều động ít nhất 40 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; đồng thời, duy trì đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên dân số theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các trạm y tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến bố trí 547,5 tỷ đồng để xây mới 6 trạm y tế và cải tạo, nâng cấp, mở rộng 5 trạm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng y tế ở vùng đặc biệt khó khăn.