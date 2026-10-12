Bắc Ninh củng cố mạng lưới cộng tác viên thể thao cơ sở

Lâu nay, cộng tác viên thể thao luôn được xem là những người thầy thầm lặng ở cơ sở, họ có công lớn trong xây dựng nền tảng cho các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào thể thao tại địa phương. Đã có những cộng tác viên cống hiến gần cả cuộc đời cho thể thao, họ dìu dắt, nâng bước biết bao thế hệ vận động viên trưởng thành.

Tiêu biểu như ông Phạm Văn Vũ, sinh năm 1960 ở thôn Dĩnh Cầu (xã Tân Dĩnh) gần 40 năm qua mở lớp dạy cầu lông miễn phí cho trẻ em trong vùng. Tuy cơ sở vật chất đơn sơ nhưng đây là cái nôi của hàng chục kiện tướng, vận động viên quốc gia vươn cao. Trong đó phải kể đến cặp tay vợt Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Sen, Vũ Thị Hải Yến, Hà Thị Thu Thảo, Trần Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thân Vân Anh…

Ông Phạm Văn Vũ dạy cầu lông cho trẻ em.

Căn nhà của ông Vũ luôn rộn tiếng trẻ vui chơi. Người thầy mà trẻ em vẫn gọi bằng "ông", xưng "con" ấy được phụ huynh tin tưởng gửi con em đến học cầu. Ngoài giáo dục thể chất, lớp học là nền tảng, tuyến đầu phát hiện, đào tạo vận động viên kế cận của môn cầu lông. Ông Vũ chia sẻ: Kinh nghiệm từ các nước phát triển môn cầu lông cho thấy, các vận động viên tài năng đều được tiếp cận bộ môn này từ khi còn rất nhỏ. Càng sớm thì việc hình thành kỹ năng, uốn nắn, điều chỉnh động tác, kỹ thuật cho các em sẽ thuận lợi hơn. Đây chính là lý do mà ông quyết định hạ thấp độ tuổi khi tiếp nhận trẻ vào học cầu lông. =

Hiện nay, ông Vũ được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh ký hợp đồng cộng tác viên, đào tạo 8 em theo diện năng khiếu. Ngoài ra, nhiều học sinh trong vùng cũng thường xuyên đến tham gia tập cầu. Những em có năng khiếu nổi bật và đam mê thực sự sẽ được định hướng tập nâng cao, theo chuyên nghiệp.

Được xem là “mỏ vàng” của thể thao Bắc Ninh suốt nhiều năm qua, các vận động viên môn đẩy gậy đã mang về không ít vinh quang ở sân chơi quốc gia. Trong đó, phần lớn vận động viên môn này được tuyển chọn từ Câu lạc bộ Đẩy gậy Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3, do thầy giáo Nguyễn Tiến Duy (sinh năm 1988), giáo viên thể dục trực tiếp phụ trách. Câu lạc bộ có hơn 100 học sinh và cựu học sinh của trường tham gia. Nhiều vận động viên sau khi rời ghế nhà trường vẫn tiếp tục gắn bó, trở thành lực lượng nòng cốt ở các giải đẩy gậy cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Trong quá trình giảng dạy, thầy Duy lựa chọn học sinh có tố chất, dành thời gian hướng dẫn kỹ thuật đẩy gậy, tổ chức luyện tập. Các bài tập được chú trọng như đứng trụ, bật cóc, chống đẩy, di chuyển với tư thế thấp. Cùng đó là các kỹ thuật cơ bản, ép phòng thủ, nâng gậy tấn công và chiến thuật thi đấu. Thầy Duy hiện là cộng tác viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, trong đó có 8 em được đào tạo theo diện năng khiếu.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 6 cộng tác viên thể thao. Ngoài môn cầu lông và đẩy gậy kể trên còn có các cộng tác viên: Nguyễn Văn Nên (môn vật) hoạt động tại khu vực Đại Lai - Gia Bình; Nguyễn Đăng Tâm (môn vật) tại khu vực Bồng Lai - Quế Võ; Vũ Văn Cương, Lê Công Trường (môn boxing) khu vực Đại Lai - Gia Bình).

Được biết, trước khi sáp nhập, trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ) có hàng chục cộng tác viên thể thao các môn: Vovinam, quần vợt, boxing, wushu, cầu mây, điền kinh, cờ vua, võ cổ truyền, đẩy gậy, cầu lông... Đây cũng là các môn giành được nhiều thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên thời gian gần đây, hoạt động tại nhiều lớp năng khiếu thể thao ở cơ sở bị gián đoạn, không còn được hỗ trợ như trước.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Duy hướng dẫn học sinh kỹ thuật môn đẩy gậy.

Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, đánh giá: Trong bối cảnh tuyển chọn học sinh năng khiếu, vận động viên thể thao ngày càng khó thì vai trò của các cộng tác viên càng được nâng lên. Đội ngũ này là người phát hiện, lựa chọn và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu để đào tạo, thi đấu tuyến thành phố và cao hơn. Sự tích cực của cộng tác viên đã giúp người dân ở các khu dân cư tập luyện thể dục thể thao đúng phương pháp và thúc đẩy phong trào từ cơ sở.

Cũng theo ông Bùi Ngọc Anh, mặc dù chế độ đãi ngộ dành cho các cộng tác viên còn thấp (150 nghìn đồng/buổi tập) nhưng vì tâm huyết mà nhiều người duy trì. Để có “đầu vào” như ý, nhiều cộng tác viên phải vào các thôn, xóm tuyển chọn môn sinh, vận động phụ huynh cho con em theo học. Một số người đã bỏ tiền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu, mua sắm dụng cụ, thiết bị và tổ chức các buổi thi đấu giao lưu. Thời gian tới, ngoài việc bảo đảm chế độ theo quy định, để các cộng tác viên gắn bó lâu dài, yên tâm cống hiến, ngành Thể thao sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, phát triển mạng lưới, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức trọng tài, phương thức tổ chức huấn luyện cho đội ngũ này. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt, Trung tâm sẽ rà soát, đánh giá cụ thể và tổ chức ký hợp đồng trở lại với cộng tác viên một số môn tiêu biểu, cũng như hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu cho các lớp năng khiếu thể thao ở cơ sở.