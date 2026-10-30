Bắc Ninh: Cụm 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường thuộc cụm 6 gồm: Chũ, Phượng Sơn, Lục Ngạn và Kiên Lao.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung đánh giá kết quả diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026 của Cụm 6 được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng khi xử lý những tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình diễn tập, khối đảng, đoàn thể các địa phương đã vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trực tiếp là bí thư đảng ủy, được thể hiện rõ qua việc nắm tình hình, đánh giá, nhận định và đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, lãnh đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, giải quyết những vấn đề cấp bách về an ninh, trật tự.

Diễn tập hội nghị đảng ủy cấp xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Đối với khối chính quyền, lãnh đạo HĐND, UBND các địa phương phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hội nghị đúng chức năng, nhiệm vụ. Nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND ra nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến; hội nghị ban chỉ huy phòng thủ dân sự triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự thời chiến được thực hiện theo kế hoạch. Các cơ quan, ban, ngành chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Ban chỉ huy quân sự các phường, xã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức diễn tập; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng và dân quân tại chỗ; chuẩn bị công sự, trận địa, thao trường thực binh chu đáo, bảo đảm an toàn.

Quá trình thực hành, chỉ huy và cơ quan quân sự thực hiện thống nhất, đúng trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Các nội dung thực binh phương án A, A4 và phòng thủ dân sự thể hiện rõ hành động của người chỉ huy, cán bộ các cấp và chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Diễn tập ban chỉ huy quân sự cấp xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ tại sa bàn.

Lực lượng công an các địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho cuộc diễn tập. Đáng chú ý, Công an phường Chũ chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hành diễn tập phương án A2 theo đúng ý định, yêu cầu đề ra. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị phục vụ diễn tập được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả diễn tập, Đại tá Nguyễn Khắc Trung ghi nhận, biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại 4 xã, phường. Kết quả đạt được khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Sau diễn tập, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả những nội dung đã thực hành vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn kiện, duy trì nghiêm chế độ bảo mật, quản lý vũ khí, trang bị và làm tốt công tác tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Qua đó, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.