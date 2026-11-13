Bắc Ninh: Cụm 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường trong cụm 5 gồm: Quế Võ, Nhân Hòa, Phương Liễu và Bồng Lai dự.

Các đại biểu dự tổng kết diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Ninh, công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 5 được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Với vai trò là phường trung tâm cụm diễn tập số 5, phường Quế Võ chủ động hiệp đồng, phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức vận hành cơ chế và căn cứ chiến đấu. Đặc biệt, hệ thống công sự, trận địa, thao trường thực binh, sa bàn và khu vực căn cứ chiến đấu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm yêu cầu bí mật, an toàn.

4 phường đã huy động hơn 1.636 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia công tác chuẩn bị, luyện tập, thực hành diễn tập.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung phát biểu tổng kết diễn tập.

Trong quá trình thực hành, các nội dung diễn tập được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, kế hoạch. Khối Đảng, đoàn thể thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; khối chính quyền, HĐND phát huy tốt chức năng điều hành, quyết định những chủ trương, biện pháp sát với tình hình thực tiễn. Các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất phương án xử lý tình huống.

Lực lượng quân sự các phường phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức diễn tập; thực hiện đúng trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung và lãnh đạo phường Quế Võ trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Điểm nổi bật của cuộc diễn tập là các nội dung thực binh phương án A, A2, A4 và phòng thủ dân sự được tổ chức chặt chẽ, sát tình huống giả định, thể hiện khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Công tác thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, vũ khí, trang bị được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả diễn tập, Đại tá Nguyễn Khắc Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị 4 phường. Yêu cầu các địa phương tổ chức thu hồi, bảo quản vũ khí, trang bị, vật liệu nổ và hệ thống văn kiện theo đúng quy định.

Tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm từ diễn tập vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.