Bắc Ninh: Cụm 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

Dự tổng kết diễn tập có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cụm số 4 gồm các xã, phường: Lục Nam, Bắc Lũng, Đông Phú, Bảo Đài.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung đánh giá kết quả diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Ninh, đối với cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã thực hiện theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm công tác tham mưu.

Quá trình diễn tập đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, khả năng điều hành của cấp ủy, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy; việc tham mưu của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược.

Lực lượng súng máy phòng không 12,7mm dân quân thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Đối với khối chính quyền đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đề ra những chủ trương, biện pháp sát, đúng với nguyên tắc, phù hợp với từng tình hình và điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường đã làm tốt chức năng là cơ quan thường trực ban tổ chức diễn tập của địa phương mình, tham mưu kịp thời, góp phần quan trọng cho thành công của cuộc diễn tập. Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động các trung đội dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân tại chỗ; tổ chức xây dựng công sự trận địa, thao trường huấn luyện thực binh bảo đảm an toàn đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, cuộc diễn tập qua các màn thực binh phương án A2, A4, phòng thủ dân sự, đã thể hiện rõ hành động của các bộ phận.

Sáng kiến “Giải pháp bắn UAV bầy đàn sử dụng thiết bị bóp cò cơ khí kết hợp với điện tử” được đưa vào diễn tập đánh địch, tiến công hỏa lực đường không.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức diễn tập, lực lượng Công an các xã, phường cụm 4 đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Đối với các thầy, cô học sinh Trường Trung học cơ sở Đông Phú, lực lượng Nhân dân tham gia diễn tập chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia diễn tập với tinh thần cao nhất. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026 của cụm số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Khắc Trung yêu cầu các xã, phường trong cụm 4 vận dụng tốt các nội dung diễn tập để lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Đặc biệt là nội dung xây dựng hệ thống văn kiện khối B.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh, xử lý tình huống phòng thủ dân sự thời chiến.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Làm tốt công tác quản lý, định hướng dư luận; thu hồi toàn bộ vật liệu nổ, hủy theo quy định; bảo quản vũ khí trang bị; thu toàn bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống văn kiện diễn tập quản lý theo chế độ lưu trữ, bảo mật.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống sạt trượt mái đê.

Nhân dịp này, các xã, phường trong cụm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 năm 2026.