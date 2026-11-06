Bắc Ninh: Cụm 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố, công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 3 gồm xã, phường: Tiên Du, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích và Tân Chi được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu dự tổng kết diễn tập.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang 5 xã, phường đã quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành động nghị quyết quyết định chuyên đề, thành lập ban tổ chức, các tiểu ban bảo đảm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng năng lực.

Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị là các địa phương chủ động đầu tư xây dựng hệ thống công sự, trận địa, thao trường thực binh, sa bàn và khu vực căn cứ chiến đấu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập. Phường Tiên Du, địa phương được lựa chọn làm trung tâm cụm diễn tập, đã chủ động hiệp đồng, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức vận hành cơ chế và thực hành diễn tập.

Toàn cụm huy động hơn 1.886 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia công tác chuẩn bị, luyện tập, thực hành diễn tập.

Đại tá Dương Trung Kiên phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Trong thực hành diễn tập, các địa phương vận dụng tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể làm công tác tham mưu. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền, trách nhiệm tham mưu của các cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ qua từng hội nghị, từng giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Khối chính quyền, HĐND thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành, đề xuất chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình địa phương. Các cơ quan, ban, ngành chủ động tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ; Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức diễn tập, huy động lực lượng dân quân và bảo đảm công sự, trận địa, thao trường thực binh. Lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phối hợp xử lý các tình huống giả định.

Lực lượng súng máy phòng không 12,7mm dân quân thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Đặc biệt, các màn thực binh phương án A, A4 và phòng thủ dân sự thể hiện rõ khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, hiệp đồng giữa các lực lượng; hành động của người chỉ huy, cán bộ phân đội và từng chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Công an xã Đại Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực binh phương án A2, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và các lực lượng liên quan, bảo đảm nội dung diễn tập sát với tình huống giả định.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của giáo viên, học sinh Trường THCS Tiên Du 1 và Nhân dân trên địa bàn tạo nên thành công của cuộc diễn tập, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lực lượng y tế tham gia diễn tập cứu chữa người bị thương.

Đại tá Dương Trung Kiên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân 5 xã, phường. Yêu cầu các địa phương quản lý, bảo quản vũ khí, trang thiết bị, thu hồi vật liệu nổ và lưu trữ, bảo mật hệ thống văn kiện diễn tập theo quy định; vận dụng hiệu quả các kiến ​​thức, kinh nghiệm diễn tập thực tế lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 3 hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành cấp ủy, chính quyền, tốc độ tham gia của các cơ quan, ngành và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng của lực lượng vũ trang cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương trong tình hình mới.