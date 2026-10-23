Bắc Ninh: Cụm 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập thành phố; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường thuộc cụm 2 gồm: Việt Yên, Nếnh, Vân Hà và Tự Lạn.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung đánh giá kết quả diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Ninh, quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể của 4 phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc và sát với tình hình thực tế địa phương.

Nổi bật trong cuộc diễn tập là việc vận hành cơ chế theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và giải quyết những vấn đề cấp bách về an ninh, trật tự.

Lực lượng súng máy phòng không 12,7mm dân quân thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Đối với khối chính quyền, lãnh đạo HĐND, UBND các phường phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hội nghị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Nội dung thảo luận, đề xuất của các cơ quan, ban, ngành cơ bản sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tế và từng giai đoạn diễn tập.

Ban Chỉ huy quân sự các phường thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực tham mưu tổ chức diễn tập; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, huy động lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng và dân quân tại chỗ tham gia.

Công tác xây dựng công sự, trận địa, chuẩn bị thao trường huấn luyện thực binh được triển khai đúng kế hoạch. Quá trình diễn tập, chỉ huy và cơ quan quân sự thực hiện thống nhất các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ theo trình tự, quy định.

Lực lượng dân quân tham gia vận tải đạn phục vụ chiến đấu.

Cùng với lực lượng quân sự, công an các phường phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Các nội dung tham mưu, đề xuất tại hội nghị được chuẩn bị cụ thể, rõ trọng tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả các tình huống giả định.

Một trong những yếu tố góp phần vào thành công của cuộc diễn tập là sự phối hợp, tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, nhà trường và Nhân dân. Trường Trung học cơ sở Tự Lạn chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường chuẩn bị các điều kiện, phân công giáo viên, học sinh tham gia theo kế hoạch.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống sạt trượt mái đê.

Nhân dân các tổ dân phố chủ động tham gia luyện tập và diễn tập theo đúng chương trình, kịch bản. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ được triển khai đầy đủ, góp phần duy trì hoạt động thông suốt, an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia; đồng thời yêu cầu các phường trong cụm 2 tổ chức thu hồi, quản lý vật liệu nổ, vũ khí, trang bị và hệ thống văn kiện diễn tập theo đúng quy định; vận dụng hiệu quả những nội dung, kinh nghiệm thu được vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác xây dựng hệ thống văn kiện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Lực lượng y tế tham gia diễn tập cứu chữa người bị thương.

Thành công của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 năm 2026 là cơ sở quan trọng để các phường tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương trong tình hình mới.