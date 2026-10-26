Bắc Ninh cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV bằng các chương trình hành động

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố đến Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đảng ủy các xã, phường với tổng số 617 điểm cầu, hơn 30.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy truyền đạt các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đề cập tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bao gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí cũng làm rõ định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng theo kết luận của Trung ương, đồng thời thông tin về dự thảo các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu quán triệt các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, làm rõ những nội dung mới, trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tổ chức thực hiện. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh quán triệt nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố quán triệt các dự thảo về: Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Mai Sơn quán triệt một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh: Các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của Trung ương gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để các nghị quyết, kết luận, quy định sớm đi vào cuộc sống, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải xác định rõ những công việc thuộc trách của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Quá trình triển khai cần tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản, điểm mới, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cấp mình.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền phải hướng đến tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu đúng, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí lưu ý phải chú trọng đánh giá thực chất kết quả học tập, gắn việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết với cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết thành nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả triển khai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện hình thức, chiếu lệ, đối phó.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần củng cố sự thống nhất và đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu còn yếu để tập trung khắc phục.

Đối với công việc chậm triển khai, vấn đề kéo dài, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần thường xuyên nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp chậm trễ do cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì phải kiên quyết xem xét thay thế cán bộ phụ trách.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, không để tình trạng có chủ trương nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc hoặc không xác định rõ trách nhiệm thực hiện.

Đối với công tác cán bộ, đồng chí nhấn mạnh đội ngũ cán bộ có vai trò quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Vì vậy, phải đánh giá đúng năng lực, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; lấy kết quả thực hiện và sản phẩm công việc làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại, bố trí cán bộ.

Người đứng đầu phải nắm chắc chất lượng đội ngũ thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm; chủ động xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, gắn với công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nhiệm vụ chính trị; chú trọng trách nhiệm nêu gương, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Phát huy vai trò tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức đảng, đảng viên và chi bộ; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát ngay từ đầu, bảo đảm các chủ trương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đối với nhiệm vụ thu hút, trọng dụng nhân tài, cần xác định đúng nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên, chú trọng cơ chế sử dụng và điều kiện phát huy năng lực. Việc nhận diện, đánh giá nhân tài phải căn cứ phẩm chất, năng lực thực tế, sản phẩm cụ thể, uy tín nghề nghiệp và giá trị đóng góp; đưa mục tiêu phát triển nhân tài vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, lĩnh vực.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả phát hiện, trọng dụng nhân tài; đồng thời rà soát, tháo gỡ những rào cản về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cơ chế quản lý không còn phù hợp.

Các nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cũng phải được triển khai nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

Về quy định đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ để tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định. Cần khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho địa phương, đất nước; đồng thời kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích theo chức danh, vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng viên không được lợi dụng tư cách đảng viên hoặc quyền lực công để vụ lợi; phải đề cao trách nhiệm nêu gương, giải trình và trách nhiệm xã hội. Việc triển khai bảo đảm công khai, minh bạch, có kiểm soát, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Thứ ba, gắn thực hiện các nghị quyết của Trung ương với giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Hương yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là Đảng ủy UBND thành phố, tập trung rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đánh giá đúng kết quả đạt được, nhận diện những chỉ tiêu còn khó khăn, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp tăng tốc trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 12,5% trở lên. Kết quả thực hiện năm 2026 phải tạo nền tảng quan trọng cho những năm tiếp theo; do đó, thành phố cần chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, bảo đảm sát tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.

Đối với đầu tư công, việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ khả năng cân đối và nguồn thu thực tế hằng năm, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp đối với nhiệm vụ liên ngành, liên địa bàn. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo, đề xuất hướng xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung và mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Thứ tư, xác định rõ trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, quy định của Ban Thường vụ Thành ủy. Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu phải tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện theo nhiệm vụ được giao; chủ động nắm tình hình, phát hiện nhiệm vụ chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất giải pháp.

Đồng chí lưu ý, không được coi việc trình ban hành chương trình hành động, kế hoạch là hoàn thành trách nhiệm tham mưu; cơ quan chủ trì phải đồng hành trong suốt quá trình triển khai, chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu, theo dõi, đôn đốc và đề xuất biện pháp bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần chủ động triển khai ngay những nhiệm vụ đã rõ; với những công việc còn khó khăn, vướng mắc phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, kịp thời báo cáo, đề xuất đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch phải được đánh giá bằng tiến độ, sản phẩm công việc và những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Đây là những yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.