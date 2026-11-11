Bắc Ninh cụ thể hóa Nghị quyết đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
Bắc Ninh cụ thể hóa Nghị quyết đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
BẮC NINH - Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cùng các mốc tiến độ quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/bac-ninh-cu-the-hoa-nghi-quyet-doi-moi-hoan-thien-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-postid457727.bbg