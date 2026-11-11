Bắc Ninh cụ thể hóa Nghị quyết đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) đã chính thức ký kết. Đây là FTA thứ 18 mà Việt Nam ký kết sau 14 năm đàm phán. Khối Mậu dịch tự do châu Âu (gồm 4 nước: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) Việc ký kết VEFTA đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và khối thương mại tự do Châu âu (EFTA), thể hiện quyết tâm của hai bên trong thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường hợp tác kinh tế và củng cố hệ thống thương mại quốc tế.