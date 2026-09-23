Bắc Ninh: Cụ thể hóa kết quả chuyến công tác Trung Quốc, mở rộng hợp tác đầu tư

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, UBND thành phố; các thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu gợi mở, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đánh giá chuyến công tác đạt kết quả tích cực, với khoảng 45 hoạt động được triển khai, tạo thêm cơ hội hợp tác, đầu tư cho thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, các hoạt động làm việc, ký kết phải hướng tới kết quả cụ thể; các cơ quan, đơn vị cần rà soát, tổng hợp kết quả chuyến đi, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xây dựng lộ trình triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo, đoàn công tác thành phố Bắc Ninh gồm 10 đồng chí, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái làm Trưởng đoàn, đồng chí Phạm Văn Thịnh làm Phó Trưởng đoàn, thực hiện chuyến công tác từ ngày 23 đến 29/8/2026 tại Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bắc Ninh và Sơn Đông; tăng cường ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại; đồng thời khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Đoàn đã triển khai đầy đủ chương trình theo Đề án số 18-ĐA/TU ngày 5/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời chủ động mở rộng hoạt động gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Trung Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, đoàn công tác giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng thu hút đầu tư của Bắc Ninh; đề nghị hỗ trợ kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc trong những lĩnh vực như bán dẫn, chip điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, văn hóa và du lịch. Đại sứ quán khẳng định sẵn sàng phối hợp kết nối doanh nghiệp, tổ chức Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bắc Ninh.

Một trong những kết quả quan trọng của chuyến công tác là hoạt động hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông và ký kết Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND thành phố Bắc Ninh và chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, tạo cơ sở để triển khai những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đoàn công tác phối hợp với Bộ Công Thương và chính quyền tỉnh Sơn Đông tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; tham dự tọa đàm xúc tiến đầu tư và khai mạc gian hàng Việt Nam tại tỉnh Sơn Đông. Các sản phẩm OCOP của Bắc Ninh được giới thiệu, quảng bá đến đối tác, doanh nghiệp Trung Quốc. Tại hội nghị, doanh nghiệp hai địa phương thực hiện hơn 150 lượt kết nối, mở ra cơ hội tiếp tục hợp tác trong đầu tư, thương mại.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh nêu đề xuất.

Đoàn cũng trao đổi với thành phố Duy Phường, địa phương cam kết đồng hành, giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào Bắc Ninh. Tại Khu thương mại tự do Thanh Đảo, đoàn tìm hiểu mô hình quản lý, cơ chế, chính sách và quy trình vận hành, phục vụ nghiên cứu định hướng xây dựng Khu kinh tế đặc biệt Gia Bình hoặc Khu thương mại tự do Bắc Ninh.

Tại Bắc Kinh, đoàn công tác phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư với chủ đề “Bắc Ninh, đồng hành phát triển - kiến tạo tương lai”, thu hút gần 300 đại diện doanh nghiệp. Bắc Ninh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và định hướng thu hút các tập đoàn Trung Quốc vào những lĩnh vực ưu tiên, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đến vị trí kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và chính sách đầu tư của Bắc Ninh. Nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực điện tử, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, logistics, năng lượng xanh, hạ tầng giao thông và phát triển đô thị. Một số doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tổ chức đoàn khảo sát, tìm hiểu trực tiếp cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn làm việc với Hiệp hội Xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử Trung Quốc (CCCME), Tập đoàn Phát triển Trung Quan Thôn, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, Tập đoàn An Tín, Tập đoàn Jinbaoshi và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Các bên trao đổi về những lĩnh vực Bắc Ninh ưu tiên thu hút đầu tư, gồm hạ tầng giao thông chiến lược, đường sắt, logistics, giao thông thông minh, kinh tế tầm thấp, robot dịch vụ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh và sản xuất thông minh.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Goertek Điện Tử Việt Nam phát biểu.

Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái bày tỏ mong muốn đến Bắc Ninh khảo sát, tìm hiểu khả năng hợp tác về hạ tầng giao thông, giao thông thông minh và kinh tế tầm thấp. Với Tập đoàn Phát triển Trung Quan Thôn, hai bên trao đổi về khả năng hình thành khung hợp tác, kết nối doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư tại Bắc Ninh và nghiên cứu việc thành lập văn phòng đại diện.

Tại Sơn Đông, đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tập đoàn Goertek, Tập đoàn Shandong Hi-speed, Trung tâm Phát triển công viên phần mềm Qilu và Nhà máy nhiệt điện Đại Đường Đông Doanh. Đối với Tập đoàn Shandong Hi-speed, hai bên thống nhất nghiên cứu khả năng hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và vận tải. Tập đoàn dự kiến tổ chức đoàn khảo sát, làm việc thực tế tại Bắc Ninh để tìm hiểu tiềm năng đầu tư.

Tại Nhà máy nhiệt điện Đại Đường Đông Doanh, đoàn tìm hiểu các giải pháp kỹ thuật và thực tế vận hành nhà máy. Những kinh nghiệm thu nhận được là cơ sở để Bắc Ninh nghiên cứu phát triển hạ tầng năng lượng, trong đó có việc tham khảo thiết kế tổ máy hiệu suất cao phục vụ Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh.

Trên cơ sở kết quả chuyến công tác, các đại biểu đề nghị tiếp tục duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với Sơn Đông và các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc. Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp mong muốn chính quyền hai địa phương tạo điều kiện để triển khai các hợp đồng, dự án trong lĩnh vực sản xuất điện xanh, sản xuất thông minh, hạ tầng giao thông, đô thị, logistics, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, tăng cường hợp tác về văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ chế tổ chức các đoàn giao lưu, xúc tiến thương mại và đầu tư.

Đồng chí Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang phát biểu.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Văn Thịnh đề xuất: Thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là giải pháp có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Theo đó, cần quy hoạch, phân bố hợp lý các trường đại học, cao đẳng, trường nghề gắn với các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế; đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, qua đó đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị mời các tập đoàn, đơn vị tư vấn quốc tế có năng lực tham gia quy hoạch những công trình, hạ tầng chiến lược; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ đường sắt bánh lốp, đường ray ảo (ART) cho các tuyến giao thông có quy mô lớn. Về môi trường, đề xuất đẩy mạnh xử lý nước thải tại nguồn, trước mắt nghiên cứu thí điểm tại các cơ quan, trường học và hộ gia đình, hướng tới nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý, tái sử dụng xỉ công nghiệp, góp phần giảm ô nhiễm và tiết kiệm nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đánh giá chuyến công tác đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc, xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá hình ảnh, văn hóa, sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh. Đồng chí ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẳng định, sẽ nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan của thành phố liên quan tư vấn, đề xuất thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi, thống nhất; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, tiến độ và sản phẩm đầu ra, không để các thỏa thuận, cam kết chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi ban đầu. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bắc Ninh và Sơn Đông; duy trì kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội Trung Quốc; nghiên cứu khả năng ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Hoa Thiết, Tập đoàn Phát triển Trung Quan Thôn; tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư Trung Quốc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh vào thị trường Trung Quốc; nghiên cứu mô hình Khu thương mại tự do Thanh Đảo, phục vụ định hướng xây dựng Khu kinh tế đặc biệt Gia Bình hoặc Khu thương mại tự do Bắc Ninh.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và đô thị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về quy hoạch giao thông đa phương thức, đa tầng, kết nối đồng bộ các trung tâm logistics, đô thị và khu công nghiệp; định hướng phát triển đô thị tích hợp, đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái giao Văn phòng UBND thành phố làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.