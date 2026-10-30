Bắc Ninh: Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát bị phạt 65 triệu đồng do vi phạm quy định về môi trường

Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát có trụ sở tại tổ dân phố Phượng Sơn, phường Phượng Sơn (thành phố Bắc Ninh). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát sản xuất, kinh doanh xốp thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này sản xuất xốp, xả khói, bụi song không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát xả khói ra môi trường nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Với hành vi trên, Chủ tịch UBND phường Phượng Sơn xử phạt Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát 65 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường trong thời gian 4,5 tháng.

Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di dời dự án đầu tư, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch theo quy định. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phạt đúng thời hạn, trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh không có giấy phép môi trường nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.