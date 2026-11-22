Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Ngày hội văn hoá công nhân. Ảnh: HC

Tham dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo bộ ngành, thành phố Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân, người lao động.

Công nhân tham gia trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu. Ảnh: HC

Tại ngày hội, công nhân đượclàm thử tranh Đông Hồ, nghe hát quan họ, chơi trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu…và mỗi người được nhận voucher 500.000 đồng để mua sắm.

Nhiều công nhân tham quan mua sắm tại các gian hàng. Ảnh: HC

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm di sản cho đoàn viên, công nhân, đặc biệt là người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.