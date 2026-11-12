Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp

65 vườn cây ăn quả được công nhận có tổng diện tích 216,06 ha, sản lượng ước đạt 6.358 tấn. Trong đó có 28 vườn cam, 14 vườn táo, 12 vườn ổi, 5 vườn bưởi, 2 vườn quýt, 2 vườn chuối, 1 vườn hồng và 1 vườn thanh long.

Các vườn được công nhận phân bố tại 21 xã, phường, tập trung nhiều ở những vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực. Xã Lục Ngạn có số lượng nhiều nhất với 13 vườn, tiếp đến là xã Nam Dương 11 vườn; xã Kiên Lao và phường Chũ mỗi địa phương 6 vườn; xã Đèo Gia 5 vườn; xã Tân Sơn 4 vườn; xã Phúc Hòa 3 vườn; các xã, phường Đại Sơn, Yên Định, Phượng Sơn mỗi địa phương 2 vườn; các nơi còn lại là: Nhã Nam, Tam Tiến, Đông Phú, Chi Lăng, Vân Sơn, Phật Tích, Tân Yên, Biên Sơn, Sơn Hải, Lục Sơn, Yên Thế mỗi nơi 1 vườn.

Vườn cam của gia đình bà Hoàng Kim Dung, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú rộng 12,5 ha được UBND thành phố công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026.

Đáng chú ý, nhiều vườn có quy mô sản xuất lớn, sản lượng hàng hóa cao. Điển hình như vườn quýt của ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao rộng 45 ha, sản lượng ước đạt 900 tấn; vườn cam của bà Hoàng Kim Dung ở thôn Cai Vàng, xã Đông Phú rộng 12,5 ha, sản lượng khoảng 500 tấn; vườn bưởi của ông Nguyễn Đình Chu ở thôn Gà, xã Vân Sơn rộng 15 ha, sản lượng khoảng 180 tấn.

Đối với các hợp tác xã, nổi bật là Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Cảnh Hưng ở xã Phật Tích với 50 ha chuối, sản lượng ước đạt 2.000 tấn; Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong, xã Tân Yên có 17,12 ha ổi, sản lượng khoảng 711 tấn; Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn, phường Chũ có 8 ha bưởi, sản lượng ước đạt 350 tấn...

Cùng với công nhận vườn cây ăn quả đẹp, thành phố còn công khai thông tin số điện thoại chủ vườn, địa chỉ, Google Maps để du khách dễ dàng tìm đến.

Một vườn quả đẹp được công nhận tại phường Chũ.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn chủ vườn áp dụng đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ khách du lịch.

Sở Công Thương có trách nhiệm kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước; đặc biệt chú trọng phát triển các hình thức bán hàng trực tuyến trên TikTok Shop, Facebook, Shopee, Lazada và các nền tảng thương mại điện tử khác. Đây là hướng đi nhằm mở rộng kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào phương thức tiêu thụ truyền thống.

Cùng đó, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quảng bá, gắn định vị các vườn cây trên các trang thông tin điện tử; tổ chức các tuyến xe miễn phí đưa đón người dân, du khách tham quan vườn cây ăn quả, kết nối với các điểm du lịch sinh thái, tâm linh và làng nghề. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên.

Đối với 21 xã, phường có vườn được công nhận, UBND thành phố yêu cầu tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, giữ gìn vệ sinh vườn, bảo đảm cảnh quan và môi trường. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ chủ vườn lắp đặt biển nhận diện, vật tư sản xuất, chế phẩm sinh học; phát triển các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm sản phẩm địa phương phục vụ du khách.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch Tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức rà soát thực tế vùng sản xuất cây ăn quả trên địa bàn, trọng điểm là các vườn cây ăn quả chủ lực như: cam, bưởi, táo, ổi... Mục tiêu là lựa chọn những vườn có quy mô phù hợp, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, có cảnh quan đẹp, sản phẩm đặc trưng, chất lượng và khả năng kết nối với hoạt động du lịch trải nghiệm.

Quá trình rà soát không chỉ tập trung vào diện tích và sản lượng mà còn chú trọng đánh giá chất lượng cây trồng, tình trạng chăm sóc, cảnh quan, vệ sinh môi trường, điều kiện giao thông, khả năng tiếp cận và tổ chức đón khách. Đặc biệt, ưu tiên những vườn có lợi thế về sản phẩm đặc sản, có khả năng giới thiệu quy trình sản xuất an toàn, tạo không gian tham quan, trải nghiệm và kết nối tiêu thụ nông sản.

Hiện thành phố Bắc Ninh có khoảng 53.739 ha cây ăn quả. Trong đó, diện tích cam, bưởi, táo, ổi khoảng 11.650 ha, sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng so với năm 2025. Trong bối cảnh sản lượng trái cây ngày càng lớn, yêu cầu nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ càng trở nên cấp thiết.

Việc lựa chọn, công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp là bước cụ thể hóa định hướng về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố. Đặc biệt, hoạt động này gắn với Kế hoạch tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026 và hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng trong và ngoài nước; tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, thu hút doanh nghiệp, du khách đến với các vùng cây ăn quả, từng bước chuyển từ sản xuất đơn thuần sang khai thác đa giá trị trên cùng diện tích canh tác.