Bắc Ninh: Công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh Vũ Minh Hiếu đã công bố Quyết định số 381-QĐ/TU ngày 28/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, gồm 4 chi bộ trực thuộc và 65 đảng viên. Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Lưu Hằng

Quyết định số 382-QĐ/TU ngày 28/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh gồm 14 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 người. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Oanh. Phó Bí thư Đảng ủy gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành.

Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 người. Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là bước cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Trung ương, tạo cơ sở để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan tham mưu, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và các đơn vị liên quan trong chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm việc thành lập Đảng bộ được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiến độ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị Đảng bộ HĐND thành phố khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ đầu; các nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc phải được bàn bạc kỹ, thẳng thắn, không né tránh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, lấy kết quả hoạt động của HĐND làm thước đo quan trọng về năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Đảng bộ trong giai đoạn đầu hoạt động theo mô hình mới. Từng người trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư các chi bộ và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khẳng định việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và phục vụ Nhân dân, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng bộ HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố cam kết giữ vững đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.