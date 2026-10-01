Bắc Ninh: Công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu công bố Quyết định số 381-QĐ/TU ngày 28/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, gồm 4 chi bộ trực thuộc và 65 đảng viên. Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2026.

Quyết định số 382-QĐ/TU ngày 28/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh gồm 14 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy. Phó Bí thư Đảng ủy gồm 2 đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là bước cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Trung ương, tạo cơ sở để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan tham mưu, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và các đơn vị liên quan trong chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm việc thành lập Đảng bộ được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị Đảng bộ HĐND thành phố khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ đầu; các nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc phải được bàn bạc kỹ, thẳng thắn, không né tránh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, lấy kết quả hoạt động của HĐND làm thước đo quan trọng về năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy yêu cầu chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đảng bộ cần quan tâm nghiên cứu, tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bản địa, góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND; nâng cao chất lượng giám sát, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề lớn, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Cùng đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tham gia thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Đảng bộ trong giai đoạn đầu hoạt động theo mô hình mới. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư các chi bộ và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Việt Oanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy; đồng thời nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa trong chương trình công tác của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh khẳng định, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong giai đoạn mới. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy HĐND thành phố sẽ tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, xác định rõ chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng ủy HĐND thành phố đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo, bảo đảm lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay chức năng, thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND; phân định rõ việc, rõ trách nhiệm, không để chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, trọng tâm là lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, bảo đảm các nghị quyết được quyết định sát thực tiễn, đúng pháp luật, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển. Hoạt động giám sát phải lựa chọn đúng những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; theo đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao trách nhiệm trước cử tri, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn vào nghị trường và quá trình xây dựng chính sách.

Toàn cảnh hội nghị.

Khẳng định việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và phục vụ Nhân dân, đồng chí Nguyễn Việt Oanh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố cam kết giữ vững đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.